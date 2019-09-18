Рубль в ближайшие дни поддержат экспортеры - Росбанк

Российский рубль отступил от локальных максимумов, вплотную приблизившись к отметке 64,5 против доллара (USD/RUB 64,46, +0,7%) и 71.4 против евро (EUR/RUB 71,35, +1,3%), сообщается в комментарии Росбанка.

"Тем не менее, мы не склонны полагать, что рубль в краткосрочной перспективе будет следовать по траектории ослабления, так как в ближайшие дни ожидается поддержка со стороны экспортеров перед крупными налоговыми выплатами 25 и 27 сентября", - прогнозируют аналитики Росбанка.