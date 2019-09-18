Sberbank CIB понизил рекомендацию для акций Газпрома до "держать " и оценку на 5%

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $4,2 до $4 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $3,98 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,64 за штуку.