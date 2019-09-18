Сохраняется риск провокации нового витка "бычьего" ралли на рынке нефти - AMarkets

Несмотря на то, что комментарии Саудовской Аравии частично нейтрализовали панику на энергетическом рынке, вопросы безопасности нефтяной инфраструктуры и поиска ответственных за атаку остаются открытыми, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. "События на Ближнем Востоке останутся в центре внимания трейдеров, рискуя в любой момент спровоцировать очередной виток "бычьего" ралли нефтянки", - полагает эксперт.

По итогам дня Brent после неудачной попытки закрепиться выше $69 просела более чем на 5% и закрыла сессию на уровне $64,14 за баррель. Давление на котировки, по мнению аналитика AMarkets, оказали сообщения Министерства энергетики Саудовской Аравии о том, что в скором времени страна восстановит объемы производства нефти, которые снизились вследствие атаки на НПЗ, произошедшей на выходных. Также власти Саудовской Аравии отметили, что на полную ликвидацию последствий и восстановление прежнего уровня производства уйдет около 3 недель.

"До этих пор экспортные обязательства перед партнёрами будут покрываться в том числе за счет имеющихся стратегических запасов. Стоит отметить, что на текущий момент объем резервов Саудовской Аравии составляет примерно 188 млн баррелей нефти и 97 млн баррелей нефтепродуктов, которых должно хватить на поддержание экспорта в течении 35 дней", - заключает Артем Деев.