При ценах на нефть в 65 долл./барр. равновесный курс пары доллар/рубль расположен вблизи отметки в 64 руб./долл. - Промсвязьбанк

При удержании цен на нефть вблизи отметки в 65 долл./барр. и текущем уровне макропоказателей равновесный курс пары доллар/рубль расположен вблизи отметки в 64 руб./долл., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Сильных внутренних факторов в динамике рубля на текущий момент не наблюдается. Счет текущих операций в сентябре традиционно начинает сезонное улучшение, но в ближайшее время объемы сальдо будут сопоставимы с объемами покупок валюты в рамках бюджетного правила", - отмечает аналитик банка Михаил Поддубский.

В среду эксперт ожидает консолидации рубля вблизи текущих уровней, а динамика в ближайшие несколько торговых дней во многом зависит от итогов заседания Федрезерва.

Умеренная коррекция нефтяных цен (цены на нефть марки Brent опустились в район 64 долл./барр.) способствовала коррекционному движению и в российской валюте в ходе вчерашних торгов – пара доллар/рубль сместилась в район 64,50 руб./долл. Основная группа валют развивающихся стран в последние дни не демонстрирует явно выраженной динамики, и в этом контексте большое значение для дальнейшей динамики валют EM, вероятно, будут иметь итоги заседания Федрезерва, которые будут объявлены сегодня вечером, говорится в обзоре Промсвязьбанка.