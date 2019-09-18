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18 сентября 2019 года 10:46
В цене нефти будут учитываться новые риски - Уралсиб
И в случае полного восстановления добычи Саудовской Аравии к началу октября в цене нефти будут учитываться риски, ставшие очевидными после воздушной атаки в Саудовской Аравии в прошедшую субботу, говорится в обзоре Уралсиба. Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз ибн Салман заявил во вторник на пресс-конференции, что восстановлена половина мощностей по производству товарной нефти, вышедших из строя в результате воздушной атаки в прошлую субботу. Поскольку ранее сообщалось, что остановлена добыча в объеме 5,7 млн барр./сутки, можно говорить о снижении этого показателя до 2,5–3,0 млн барр./сутки. Кроме того, министр заявил, что Саудовская Аравия планирует довести мощность добычи до 11 млн барр./сутки уже до конца сентября – это больше, чем уровень добычи до атаки (менее 10 млн барр./сутки). Вероятно, разъяснение планов Saudi Aramco по восстановлению добычи было необходимо, чтобы успокоить рынок, особенно после сообщений о том, что одному из крупнейших клиентов – PetroChina – была предложена партия нефти иного сорта, чем оговаривалось в контракте. Возможно, оптимизм министра основан на том, что ущерб для наиболее сложных установок, входящих в комплекс подготовки нефти на месторождении Абкейк, таких как установки десульфуризации, оказался умеренным. Кроме того, сообщалось, что Саудовская Аравия задействовала законсервированные ранее офшорные месторождения, которые не зависят от поврежденной инфраструктуры. "Мы полагаем, что и в случае полного восстановления добычи Саудовской Аравии к началу октября в цене нефти будут учитываться риски, ставшие очевидными после событий прошлой субботы. Кроме того, товарные запасы нефти в стране значительно сократится, а эффективная мощность добычи, вероятно, также останется ниже уровня 12,0 млн барр./сутки, о котором сообщала Saudi Aramco в проспекте эмиссии облигаций. С другой стороны, это может помочь ОПЕК сократить добычу в 1 п/г 2020 г. для того, чтобы снизить профицит нефти на глобальном рынке до приемлемого значения – 0,5 млн барр./сутки", - отмечают аналитики Уралсиба.
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18 сентября 2019 года 16:58
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на фоне существенного падения экспортных цен на горячекатаный прокат и ожиданий обвала внутренних... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:48
БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz ввиду резкого падения цен на сталь, сообщается в обзоре... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:39
БКС Глобал Маркетс" открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на фоне существенного падения экспортных цен на горячекатаный прокат и ожиданий обвала внутренних цен на листовой прокат, сообщается в... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:25
оссийский рынок акций, скорее всего, останется под давлением до конца торгов среды, чему будет способствовать дальнейшее снижение котировок нефти. Рубль чувствует себя более уверенно на фоне сохраняющегося спроса на ОФЗ и приближающихся налоговых платежей. В вечерние часы на рынке может наблюдаться... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:10
БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz
БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz ввиду резкого падения цен на сталь, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава... читать дальше
.18 сентября 2019 года 15:39
Акции ГМК "Норильский никель" пытаются вернуться к краткосрочному росту и удержаться выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 15900 руб.) с ближайшей поддержкой 15650 руб. Технические индикаторы при этом умеренно оптимистичны и говорят о перспективе смены краткосрочного тренда на... читать дальше
.18 сентября 2019 года 15:30
Москва. 18 сентября. Доллар перешел к ослаблению, евро ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вверх и дорожает к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС по ставке. читать дальше
.18 сентября 2019 года 15:13
Основной риск для "быков" до конца торгового дня - более глубокая коррекция цен на нефть - ИК "Велес Капитал"
ндексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии среды находились ниже ближайших поддержек (2820 и 1380 пунктов соответственно), что указывает на опасность развития нисходящего движения. Основной риск для "быков" до конца торгового дня заключается в более глубокой коррекции цен на нефть, отмечает в... читать дальше
.18 сентября 2019 года 14:55
Решение Федрезерва по процентной ставке в США обещает стать ключевым событием, задав новые недельные тренды, сообщается в комментарии аналитиков FxPro. Команда Пауэлла долгое время уверяла, что их поведение в отношении монетарной политики основывается исключительно на объективных данных. "Если... читать дальше
.18 сентября 2019 года 14:36
Слабая активность инвесторов в среду объясняется ожиданием заседания Федрезерва - УК "Райффайзен Капитал"
Российский фондовый рынок в среду, 18 сентября, торгуется без ярко выраженной динамики после слишком активного начала недели, мировые фондовые площадки также показывают скромную динамику, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". Слабая активность инвесторов сегодня объясняется, по мнению... читать дальше
.18 сентября 2019 года 14:14
Акции горно-металлургического сектора перепроданы, отмечается в обзоре Альфа-банка. По оценке экспертов банка, они торгуются с дисконтом 20% к средним мультипликаторам на протяжении цикла. "На сравнительной основе мы предпочитаем акции НЛМК (ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $27,6/ГДР) и Северстали (ВЫШЕ РЫНКА,... читать дальше
.18 сентября 2019 года 13:45
Рынок нефти оценил последствия атак на Саудовскую Аравию - цены упали ниже 65 долл. США за баррель - Julius Baer
Ситуация в Саудовской Аравии продолжает доминировать в заголовках новостей. Цены на нефть упали ниже 65 долл. США за баррель на сообщениях о том, что добыча может восстановиться быстрее, чем ожидалось, говорится в комментарии Julius Baer. Во время официального брифинга министр энергетики... читать дальше
.18 сентября 2019 года 13:20
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $26,90 до $28,90 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была... читать дальше
.18 сентября 2019 года 12:58
В среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США по итогам двухдневного заседания, скорее всего, примет решение снизить коридор целевой процентной ставки на 25 б.п. до 1,75% -2%, что полностью соответствует ожиданиям рынка, сообщается в комментарии Julius Baer. "Шансы на более... читать дальше
.18 сентября 2019 года 12:51
ИСПРАВЛЕНО: Программа обратного выкупа акций АФК "Система" на сумму 3 млрд руб. позитивна в краткосрочной перспективе - Альфа-банк
(в заголовке и первом абзаце исправлено название: не АФК "Системы", а АФК "Система") Новость АФК “Система” о запуске программы обратного выкупа акций на сумму 3 млрд руб.позитивна в краткосрочной перспективе, однако рынок отреагировал на нее чрезмерно сильно, говорится в обзоре... читать дальше
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