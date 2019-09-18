В цене нефти будут учитываться новые риски - Уралсиб

И в случае полного восстановления добычи Саудовской Аравии к началу октября в цене нефти будут учитываться риски, ставшие очевидными после воздушной атаки в Саудовской Аравии в прошедшую субботу, говорится в обзоре Уралсиба.

Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз ибн Салман заявил во вторник на пресс-конференции, что восстановлена половина мощностей по производству товарной нефти, вышедших из строя в результате воздушной атаки в прошлую субботу. Поскольку ранее сообщалось, что остановлена добыча в объеме 5,7 млн барр./сутки, можно говорить о снижении этого показателя до 2,5–3,0 млн барр./сутки. Кроме того, министр заявил, что Саудовская Аравия планирует довести мощность добычи до 11 млн барр./сутки уже до конца сентября – это больше, чем уровень добычи до атаки (менее 10 млн барр./сутки).

Вероятно, разъяснение планов Saudi Aramco по восстановлению добычи было необходимо, чтобы успокоить рынок, особенно после сообщений о том, что одному из крупнейших клиентов – PetroChina – была предложена партия нефти иного сорта, чем оговаривалось в контракте. Возможно, оптимизм министра основан на том, что ущерб для наиболее сложных установок, входящих в комплекс подготовки нефти на месторождении Абкейк, таких как установки десульфуризации, оказался умеренным. Кроме того, сообщалось, что Саудовская Аравия задействовала законсервированные ранее офшорные месторождения, которые не зависят от поврежденной инфраструктуры.

"Мы полагаем, что и в случае полного восстановления добычи Саудовской Аравии к началу октября в цене нефти будут учитываться риски, ставшие очевидными после событий прошлой субботы. Кроме того, товарные запасы нефти в стране значительно сократится, а эффективная мощность добычи, вероятно, также останется ниже уровня 12,0 млн барр./сутки, о котором сообщала Saudi Aramco в проспекте эмиссии облигаций. С другой стороны, это может помочь ОПЕК сократить добычу в 1 п/г 2020 г. для того, чтобы снизить профицит нефти на глобальном рынке до приемлемого значения – 0,5 млн барр./сутки", - отмечают аналитики Уралсиба.