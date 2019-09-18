Заявления Саудовской Аравии вернули цены на нефть в диапазон 60-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

Заявления Саудовской Аравии о готовности восстановить добывающие мощности к концу месяца и исполнить свои контрактные обязательства по поставкам нефти привели к снижению нервозности на нефтяном рынке и резкому падению котировок, с возвратом цен на нефть Brent в зону 60-65 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"Данные Американского института нефти, показавшие неожиданный рост запасов сырой нефти (+0,592 млн барр.; ожидалось, по консенсусу Reuters, их сокращение на 2,5 млн барр.) также не добавляют повода для покупок, - отмечает аналитик банка Евгений Локтюхов. - Уход большей части геополитической премии позволяет рассчитывать сегодня на проторговку Brent района 65 долл./барр.. В фокусе внимания участников рынка публикация недельных данных Минэнерго США по рынку энергоносителей".