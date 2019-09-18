Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, в ожидании объявления итогов сентябрьского заседания Федрезерва США, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне волатильной нефти. Двухдневная встреча руководства Федрезерва завершится в среду. Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group. В четверг закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют в среду единой динамики в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%. Японский индекс Nikkei потерял по итогам дня 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:57 МСК вырос на 0,44%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,05%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:13 МСК увеличилось на 0,41%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:12 мск опустился на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок в начале торгов среды пытаются скорректироваться вверх после сильного падения днем ранее на заявлениях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,45% - до $64,84 за баррель. Во вторник их цена упала на 6,48%, составив на закрытие $64,55 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром подрастают на 0,05% - до $59,13 за баррель.

Саудовская Аравия к концу сентября доведет добычу нефти в стране до 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября будет добывать 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции во вторник. По его словам, страна сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября. Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия останется надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, добавив, что власти страны предпримут меры, необходимые для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал отчет, указавший на рост товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 592 тыс. баррелей. Резервы бензина увеличились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем падение запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, а также роста резервов дистиллятов - на 300 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,872 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,716 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали по итогам дня ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 сентября не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 631,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-17" (+0,88%), "Сбербанк-001Р-78R" (+0,36%) и "Уралкалий-ПБО-05-Р" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-0,39%), "Роснефть-002Р-05" (-0,33%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) полностью разместил облигации серии Б-1-26 на 5 млрд рублей, а также завершил размещение выпуска серии Б-1-39 номинальным объемом 7 млрд рублей, разместив 42,86% выпуска на 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков - 1 год. По выпуску серии Б-1-26 ставка 1-2-го купонов составит 7% годовых. По серии Б-1-39 ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 0,01% годовых, купоны полугодовые. Также предусмотрен дополнительный доход, размер которого будет зависеть от значения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставку дополнительного дохода эмитент установил на уровне 10% годовых. Облигации размещаются в рамках программы, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2015 года объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 42,53% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-141R на сумму 425,337 млн рублей, 49,19% выпуска ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-133R на 491,934 млн рублей и 22,17% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-48m-001Р-134R на 221,669 млн рублей. Номинальный объем каждого из трех выпусков - 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-133R - 3,5 года, ИОС_PRT_OG_BSK-48m-001Р-134R - 4 года, выпуска ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-141R - 1 месяц. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-133R установлена на уровне 1,35% годовых, серии ИОС_PRT_OG_BSK-48m-001Р-134R - 1,1859% годовых, серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-141R - 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Тинькофф банк установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей на уровне 8,25% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,42% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на бонды прошел 17 сентября. Техническое размещение запланировано на 25 сентября.

"Норильский никель" (MOEX: GMKN) установил ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций объемом от 10 млрд рублей в размере 7,20-7,35% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,33-7,49% годовых. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов. Дата сбора заявок перенесена с 17 сентября на 19-20 сентября. Ранее ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,4-7,5% годовых. Дата техразмещения также перенесена и будет объявлена позже.

ФГУП "Почта России" 20 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-001Р-08 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,4-7,5% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года на уровне 7,54-7,64% годовых. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Выпуск размещается в рамках 15-летней программы объемом до 55 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

Международная финансовая организация "Международный банк экономического сотрудничества" (МБЭС) установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей в размере 8-8,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 8,16-8,42% годовых. Сбор заявок на бонды пройдет в конце сентября, предварительная дата техразмещения - начало октября. Заем будет размещен в рамках программы облигаций МБЭС серии 001Р объемом до 70 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выкупила в рамках оферты 46 тыс. 230 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания приобрела 0,92% выпуска. В день исполнения оферты, 17 сентября, компания также проводила вторичное размещение выпуска БО-04 объемом до 5 млрд рублей по цене не ниже 100% от номинала. Финальный ориентир цены составил не ниже 100,55% от номинала, объем вторичного размещения совпал с выкупом по оферте - 46 млн 230 тыс. рублей. Десятилетние облигации серии БО-04 на 5 млрд рублей компания разместила в марте 2015 года. Бонды имеют квартальные купоны. Ставка текущего 18-го купона - 8,9% годовых, ставка 19-34-го купонов - 7,98% годовых.