Рубль может получить поддержку от аукционов ОФЗ, а также приближающегося налогового периода - "Открытие Брокер"

В среду укрепление рубля может возобновиться на фоне приближения налогового периода и очередных размещений ОФЗ, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

Рубль корректировался во вторник после бурного укрепления днем раньше. К вечеру вторника вновь начала снижаться доходность по американским казначейским обязательствам, что часто служит признаком ухода инвесторов от риска. Впрочем, сам доллар также был под давлением, а свои потери пытался ликвидировать евро.

В среду ФРС примет решение по ставке и полной уверенности в снижении нет. Если неделю назад рынок оценивал вероятность данного события на уровне 95%, то уже во вторник она упала до 65%.

Тем не менее, указывает А. Кочетков, уже в среду укрепление рубля может возобновиться на фоне приближения налогового периода и очередных размещений ОФЗ. Минфин РФ предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объёме 20 млрд по номиналу и ОФЗ-Ин 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объёме 5,348 млрд рублей по номиналу. Соответственно, можно будет оценить текущий спрос на российские долговые обязательства. Впрочем, в день решения ФРС инвесторы способны проявить повышенную осторожность.