Старт торгов по индексу МосБиржи пройдет нейтрально - ИК "Алго Капитал"

После нейтрального старта торгов индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

В среду утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0,2-0,4%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменений. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%. Японский индекс Nikkei225 потерял 0,1%.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи. После нейтрального старта торгов индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона. При этом в указанном индексе сохраняется позитивная среднесрочная и долгосрочная техническая картина. Вероятность скорого обновления исторического максимума все еще высока", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.