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Главная / Мнения аналитиков / Старт торгов по индексу МосБиржи пройдет нейтрально - ИК "Алго Капитал"
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18 сентября 2019 года 09:44
Старт торгов по индексу МосБиржи пройдет нейтрально - ИК "Алго Капитал"
После нейтрального старта торгов индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". В среду утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0,2-0,4%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменений. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0,3%. Японский индекс Nikkei225 потерял 0,1%. "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи. После нейтрального старта торгов индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона. При этом в указанном индексе сохраняется позитивная среднесрочная и долгосрочная техническая картина. Вероятность скорого обновления исторического максимума все еще высока", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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18 сентября 2019 года 16:58
(добавлен текст после 1-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на фоне существенного падения экспортных цен на горячекатаный прокат и ожиданий обвала внутренних... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:48
БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz ввиду резкого падения цен на сталь, сообщается в обзоре... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:39
БКС Глобал Маркетс" открыл две новых торговых идеи: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) на фоне существенного падения экспортных цен на горячекатаный прокат и ожиданий обвала внутренних цен на листовой прокат, сообщается в... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:25
оссийский рынок акций, скорее всего, останется под давлением до конца торгов среды, чему будет способствовать дальнейшее снижение котировок нефти. Рубль чувствует себя более уверенно на фоне сохраняющегося спроса на ОФЗ и приближающихся налоговых платежей. В вечерние часы на рынке может наблюдаться... читать дальше
.18 сентября 2019 года 16:10
БКС Глобал Маркетс добавил МТС и Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь и Evraz
БКС Глобал Маркетс" добавил акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) и Evraz ввиду резкого падения цен на сталь, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава... читать дальше
.18 сентября 2019 года 15:39
Акции ГМК "Норильский никель" пытаются вернуться к краткосрочному росту и удержаться выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 15900 руб.) с ближайшей поддержкой 15650 руб. Технические индикаторы при этом умеренно оптимистичны и говорят о перспективе смены краткосрочного тренда на... читать дальше
.18 сентября 2019 года 15:30
Москва. 18 сентября. Доллар перешел к ослаблению, евро ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вверх и дорожает к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС по ставке. читать дальше
.18 сентября 2019 года 15:13
Основной риск для "быков" до конца торгового дня - более глубокая коррекция цен на нефть - ИК "Велес Капитал"
ндексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии среды находились ниже ближайших поддержек (2820 и 1380 пунктов соответственно), что указывает на опасность развития нисходящего движения. Основной риск для "быков" до конца торгового дня заключается в более глубокой коррекции цен на нефть, отмечает в... читать дальше
.18 сентября 2019 года 14:55
Решение Федрезерва по процентной ставке в США обещает стать ключевым событием, задав новые недельные тренды, сообщается в комментарии аналитиков FxPro. Команда Пауэлла долгое время уверяла, что их поведение в отношении монетарной политики основывается исключительно на объективных данных. "Если... читать дальше
.18 сентября 2019 года 14:36
Слабая активность инвесторов в среду объясняется ожиданием заседания Федрезерва - УК "Райффайзен Капитал"
Российский фондовый рынок в среду, 18 сентября, торгуется без ярко выраженной динамики после слишком активного начала недели, мировые фондовые площадки также показывают скромную динамику, говорится в комментарии УК "Райффайзен Капитал". Слабая активность инвесторов сегодня объясняется, по мнению... читать дальше
.18 сентября 2019 года 14:14
Акции горно-металлургического сектора перепроданы, отмечается в обзоре Альфа-банка. По оценке экспертов банка, они торгуются с дисконтом 20% к средним мультипликаторам на протяжении цикла. "На сравнительной основе мы предпочитаем акции НЛМК (ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $27,6/ГДР) и Северстали (ВЫШЕ РЫНКА,... читать дальше
.18 сентября 2019 года 13:45
Рынок нефти оценил последствия атак на Саудовскую Аравию - цены упали ниже 65 долл. США за баррель - Julius Baer
Ситуация в Саудовской Аравии продолжает доминировать в заголовках новостей. Цены на нефть упали ниже 65 долл. США за баррель на сообщениях о том, что добыча может восстановиться быстрее, чем ожидалось, говорится в комментарии Julius Baer. Во время официального брифинга министр энергетики... читать дальше
.18 сентября 2019 года 13:20
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $26,90 до $28,90 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была... читать дальше
.18 сентября 2019 года 12:58
В среду Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США по итогам двухдневного заседания, скорее всего, примет решение снизить коридор целевой процентной ставки на 25 б.п. до 1,75% -2%, что полностью соответствует ожиданиям рынка, сообщается в комментарии Julius Baer. "Шансы на более... читать дальше
.18 сентября 2019 года 12:51
ИСПРАВЛЕНО: Программа обратного выкупа акций АФК "Система" на сумму 3 млрд руб. позитивна в краткосрочной перспективе - Альфа-банк
(в заголовке и первом абзаце исправлено название: не АФК "Системы", а АФК "Система") Новость АФК “Система” о запуске программы обратного выкупа акций на сумму 3 млрд руб.позитивна в краткосрочной перспективе, однако рынок отреагировал на нее чрезмерно сильно, говорится в обзоре... читать дальше
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