Утренние прогнозы: нейтральность, консолидация

По мнению аналитиков, в среду рынок акций начнет торговую сессию нейтрально. Инвесторы займут выжидательную тактику в предверии решения ФРС США.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Коррекция нефтяных котировок может способствовать консолидации индекса МосБиржи в нижней половине диапазона 2800-2850 пунктов, однако в текущих условиях больший конъюнктурный эффект может быть оказан общей реакцией глобальных рынков на итоги заседания Федрезерва".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон для российского рынка акций складывается нейтральный. От вчерашнего минимума пытается отскочить нефть, но при этом в "красной зоне" находятся американские фьючерсы. Поэтому мы ждем открытия рынка в районе закрытия вторника. В течение дня вряд ли будут сильные движения, большинство инвесторов займет выжидательную тактику".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи. После нейтрального старта торгов индекс с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. При этом в указанном индексе сохраняется позитивная среднесрочная и долгосрочная техническая картина. Вероятность скорого обновления исторического максимума все еще высока".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. С одной стороны, нефть демонстрирует краткосрочную слабость на фоне быстрого восстановления добычи в США, а с другой - риски выхода Ирана на глобальный рынок нефти существенно снижаются. В любом случае в день решения ФРС по ставке активность на рынках будет ниже обычного, что предполагает склонность к консолидации, чем к каким-либо направленным движениям".