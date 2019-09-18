Brent - $64,5 за баррель

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют в среду единой динамики. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижаться.

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне волатильной нефти, сообщает MarketWatch.

Двухдневная встреча руководства Федрезерва завершится в среду. Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.

Объем промышленного производства в США в августе увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила во вторник ФРС. Это максимальное повышение за последний год. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,2%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле промпроизводство сократилось на 0,1%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

Саудовская Аравия к концу сентября доведет добычу нефти в стране до 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября будет добывать 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции во вторник. По его словам, страна сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия останется надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, добавив, что власти страны предпримут меры, необходимые для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Уолл-стрит попыталась выкинуть из головы "нефтяной шок", который подорвал доверие инвесторов за несколько дней до принятия решения Федрезерва, который также должен учитывать влияние со стороны торговой войны США-Китай, отмечают аналитики.

Стоимость Corning Inc. рухнула во вторник на 6,1%. Производитель специального стекла и оптоволокна ухудшил прогноз продаж, ссылаясь на слабый спрос.

Кроме того, существенно подешевели акции нефтяных компаний, в частности Devon Energy (-5,1%) и Marathon Oil (-7,8%). Цена нефти марки WTI рухнула за день на 5,7% на заявлениях представителей Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

Поставщик технологий для полупроводниковой отрасли KLA Corp. повысил размер квартальных дивидендных выплат на 13% - до $0,85 на акцию, а также утвердил программу выкупа акций компании объемом до $1 млрд в дополнение к действующей в настоящее время. Котировки акций KLA, достигшие рекорда в понедельник, продолжили рост и прибавили за минувшие торги 0,9%.

Лидерами роста среди компаний, бумаги которых входят в расчет Dow Jones, стали Boeing (+1,4%), American Express, McDonald's и Procter & Gamble (+1,2%).

Наиболее сильно подешевели акции химической компании Dow Inc. (-2,1%).

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 33,98 пункта (0,13%) - до 27110,8 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился за день на 7,74 пункта (0,26%), составив 3005,7 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов выросло на 32,47 пункта (0,4%) - до 8186,02 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют в среду единой динамики в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, сообщает MarketWatch.

Двухдневная встреча руководства Федрезерва завершится в среду. Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились к 8:53 мск соответственно на 0,15% и на 0,54%.

Объем японского экспорта в августе сократился по итогам девятого месяца подряд - на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали снижения всего на 2,3%.

Котировки акций производителя потребительской электроники Sony падают на 2%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 1,8%, автомобильной компании Honda Motor - на 0,2%.

Бумаги нефтепроизводителя Inpex рухнули на 4,3%. Нефть резко подешевела во вторник и продолжает снижаться в среду на заявлениях представителей Саудовской Аравии, что страна продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

Между тем на 0,9% выросла стоимость Fast Retailing, крупнейшего розничного продавцы одежды в Азии.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:57 мск вырос на 0,44%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,05%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге дешевеют на 0,3%, нефтяной компании CNOOC - на 1,1%, производителя продуктов питания WH Group - на 1,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:13 мск увеличилось на 0,41%.

В том числе рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повышается на 1,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:12 мск опустился на 0,2%.

Котировки бумаг Kathmandu подскочили на 6,5% после того, как ритейлер одежды зафиксировал рекордную прибыль по итогам финансового года.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижаться после сильного падения днем ранее на заявлениях Саудовской Аравии, что она продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск подешевели на $0,06 (на 0,09%) - до $64,49 за баррель. Во вторник их цена упала на $4,47 (на 6,48%), составив на закрытие $64,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,26 (на 0,44%) - до $59,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $3,56 (на 5,66%), закрывшись на отметке $59,34 за баррель.

Саудовская Аравия к концу сентября доведет добычу нефти в стране до 11 млн баррелей в сутки, а к концу ноября будет добывать 12 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на пресс-конференции во вторник. По его словам, страна сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой на объекты Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия останется надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, добавив, что власти страны предпримут меры, необходимые для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем.

Американский институт нефти (API) во вторник обнародовал отчет, указавший на повышение товарных запасов нефти в США на прошлой неделе на 592 тыс. баррелей. Резервы бензина увеличились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует в среду.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем падение запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, а также роста резервов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.