Рынки залягут в "боковик" перед решением ФРС - Алор Брокер

В течение дня вряд ли будут сильные движения на рынке акций, большинство инвесторов займет выжидательную тактику, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Российский рынок акций во вторник так и не смог обновить исторические максимумы, а по итогам дня и вовсе потерял почти полпроцента. Причиной тому стал обвал нефти, которая под конец глобальных торгов ушла к отметке 64 доллара за баррель.

Саудовские власти вчера заявили, что восстановят разрушенные мощности уже к концу сентября, что и обрушило нефтяные котировки. Пока сложно сказать, насколько реалистичны эти планы. Порадовала статистика от Американского института нефти, показывавшая рост запасов в США на 0,5 млн баррелей.

Главным событием среды будет объявление решения ФРС США по ставке. В свете роста цен на нефть вероятность снижения ставки уменьшается, да и на пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл может дать понять, что больше в этом году Федрезерв не будет смягчать денежно-кредитную политику.

"Внешний фон для российского рынка акций складывается нейтральный. От вчерашнего минимума пытается отскочить нефть, но при этом в "красной зоне" находятся американские фьючерсы. Поэтому мы ждем открытия рынка в районе закрытия вторника. В течение дня вряд ли будут сильные движения, большинство инвесторов займет выжидательную тактику. Однако под вечер российские акции, если внешний фон не улучшится, окажутся под давлением из-за увеличения желания сократить позиции перед оглашением решения ФРС", - заключает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.