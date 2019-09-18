На валютном рынке нет особых поводов для движений - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом во вторник закрылся в районе 64,4 из-за падения нефти и необходимости скорректироваться после сильного предыдущего роста. На валютном рынке нет особых поводов для движений: скорее всего, предполагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, "боковик" продлится до вечера. Сейчас сопротивлением обесцениванию рубля является отметка 65, а сильным сопротивлением росту - 62,8. Если ФРС не преподнесет сюрпризов, то эти уровни пробиты не будут.