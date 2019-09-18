Торги будут проходить в диапазоне $62-65 за Brent - ИФК "Солид"

Ситуация на сырьевом рынке продолжает меняться достаточно быстро. Саудовская Аравия сообщила, что восстановлено 50% от потерянной из-за атак добычи, то есть сейчас она составляет примерно 8 млн баррелей в сутки. Более того, министр энергетики сообщил, что уже к октябрю добыча будет восстановлена полностью. Это означает, что кризиса предложения сырья не будет. Цены отреагировали 6%-ным снижением. Аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук ожидает, что торги будут проходить в диапазоне $62-65 за Brent, ужесточение позиции по Ирану может вызвать временный рост, в остальном же положение стабильно.