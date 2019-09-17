Рубль снижается к доллару и евро следом за дешевеющей нефтью

Москва. 17 сентября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине следом за коррекционным снижением цен на нефть после резкого скачка накануне из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Курс доллара США составил 64,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,19 руб./EUR1, подорожав на 75,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,89 копейки - до 67,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на вечерних торгах в связи с фиксацией прибыли по длинным позициям на фоне коррекционного отката цен на нефть и в ожидании ключевого события ближайших недель - заседания ФРС США. Накануне котировки "черного золота" продемонстрировали рекордный за последние годы рост из-за атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Цены на нефть на новости об атаке подскочили более чем на 14%, максимальными темпами за 11 лет.

Центральным событием для участников рынка на этой неделе является двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Подавляющее большинство экспертов ожидает снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, описывая динамику основных валютных пар, имеет смысл принимать в расчет рыночную ситуацию в целом за последние два дня. "Ключевая тема для глобальных рынков - это мощный рост цен на нефть на торгах понедельника, который отчасти нашел отражение и в рубле. Корреляция российской валюты с котировками нефти в последнее время очень невысокая. Так, по итогам вчерашнего дня цены на нефть выросли порядка на 14-15%, а рубль укрепился всего на 0,5%. В принципе, наблюдается значительная более существенная корреляция рубля с валютами emerging markets, и именно эта тенденция в большей степени определяет краткосрочную динамику рубля. Что касается сегодняшних торгов, то наблюдается обратная динамика - цены на нефть корректируются, и рубль также немного сдает. Ключевое значение для дальнейших перспектив рубля и других валют emerging markets будут иметь результаты завтрашнего заседания ФРС. Их влияние рынки будут ощущать еще несколько дней", - сказал Поддубский.

"Рубль корректировался после бурного укрепления накануне, вместе с ним корректировались и валюты прочих сырьевых стран. Кроме того, на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке инвесторы предпочитают бежать в качество, то есть мы наблюдаем снижение доходностей по американским казначейским обязательствам. В частности, по 10-летним бумагам она упала до 1,815%. С другой стороны, в качестве поддержки рубля начнет выступать налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность. Поэтому существенной коррекции рубля не будет", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"В ближайшее время внимание инвесторов постепенно вернется к предстоящему заседанию ФРС. Большинство участников рынка ожидает от американского регулятора снижения процентной ставки и сигналов к дальнейшему смягчению ДКП. Ожидания по смягчению процентной политики играют против доллара, и в преддверии заседания американская валюта может скорректироваться на глобальных площадках, в том числе и на российском рынке. В то же время американский центробанк и его глава могут в очередной раз занять крайне осторожную позицию, и даже снизив ставку, не дать рынку четких ориентиров по дальнейшему смягчению процентной политики. В этом случае доллар достаточно быстро вернет утерянные позиции", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Заметное снижение котировок нефти эталонных марок продолжается в ходе торгов во вторник после рекордного за последние годы роста накануне. Давление на рынок оказало сообщение о том, что Саудовская Аравия может восстановить объемы производства после атак дронов быстрее, чем это предполагалось, сообщает MarketWatch.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 4,93% - до $65,62 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на 4,64% - до $59,76 за баррель.

Саудовская Аравия близка к тому, чтобы возобновить 70% из потерянных в результате нападения мощностей на 5,7 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. При этом полностью восстановить добычу планируется всего за две-три недели.

Банк России во вторник, 17 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 688,5 млрд рублей (при лимите 2,87 трлн рублей и общем спросе 2 трлн 688,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,97% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 10 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2,64 трлн рублей (при лимите 2,64 трлн рублей и общем спросе 2 трлн 908,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,93% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 сентября на 29,41 копейки, до 64,1213 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,55 копейки, до 70,6040 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился во вторник на 27,91 копейки по отношению к понедельнику и составил 64,184 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 38,66 копейки и составил 64,3525 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 373,322 млн, из которых $725,278 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 648,044 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 10,96 копейки по отношению к понедельнику, до 70,6574 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 18,45 копейки и составил 70,8285 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR739,191 млн, из которых EUR231,678 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR507,513 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов (1-6 месяцев) слегка снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на отметке 7,02% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,08% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев снизились на 2 б.п. - до 7,16% и 7,24% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 7,32% годовых.