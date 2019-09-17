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17 сентября 2019 года 19:18

Рынок акций РФ во вторник скорректировался вслед за упавшей нефтью, индекс МосБиржи просел к 2820п

Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз вслед за развернувшейся вниз нефтью после известий, что на восстановление инфраструктуры по добыче в Саудовской Аравии после теракта уйдет всего 2-3 недели; индекс МосБиржи на пике дня поднимался в район исторического максимума 2848 пунктов, но к закрытию откатился в район 2820 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2820,86 пункта (-0,5%, максимум дня - 2846,98 пункта, исторический пик был зафиксирован 5 июля - 2848,4 пункта), индекс РТС - 1381,5 пункта (-1,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,2%.

Доллар подрос до 64,32 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%).

Выросли акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%, до 12,86 рубля), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%).

АФК "Система" объявила во вторник о запуске программы выкупа собственных акций с рынка (buyback) на общую сумму до 3 млрд рублей. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках реализации программы, не превысит 300 млн, говорится в пресс-релизе корпорации. Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года, для выкупа будут использованы собственные средства, без кредитов, выкупленные акции "Система" направит на общекорпоративные цели, включая программу мотивации менеджмента.

В США накануне индексы снизились на новости об атаках беспилотников в субботу на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и 5% мировой нефтедобычи.

Во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 после выходного подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite упал на 1,7%) из-за эскалации геополитических рисков, стагнирует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%) и Америка (индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что за атакой, скорее всего, стоит Иран. Тегеран обвинения отрицает, а ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Власти Саудовской Аравии назвали инцидент "беспрецедентным актом агрессии и саботажа", однако не стали напрямую возлагать вину на Иран.

Нефть во вторник развернулась вниз, коррекция ускорилась после сообщения Bloomberg со ссылкой на Reuters о том, что Саудовская Аравия может вернуться к уровням добычи до нападения дронов всего за 2-3 недели; цена Brent к 18:50 МСК во вторник упала на $2 ниже уровня суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $65,47 за баррель (-5,1% и +14,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $59,54 за баррель (-5% и +14,7% в понедельник).

Король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд заявил во вторник, что власти способны справиться с последствиями недавней атаки беспилотников против важных нефтяных объектов страны, а также король призвал мировое сообщество принять жесткие меры, чтобы подобное не повторилось.

Американские и саудовские следователи "с очень большой степенью вероятности" определили, что нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии было совершено в минувшие выходные с военной базы на территории Ирана, расположенной на границе с Ираком. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом расследования.

Как отмечает аналитик компании "БКС премьер" Сергей Дейнека, индекс МосБиржи во вторник поднимался до 2847 пунктов, недотянув до исторического июльского пика чуть больше пункта. Рост сменился коррекцией на фоне осторожной динамики зарубежных бирж. Поводом для снижения китайских фондовых площадок и общерыночного "risk off" стали опасения всплеска инфляции и более существенного ослабления мировой экономики из-за резкого роста стоимости нефти. Кроме того, Народный банк Китая накануне не полностью оправдал надежды биржевиков в части смягчения условий ДКП.

На нефтяном рынке сохраняется повышенная неопределенность. В частности, называются самые разные сроки восстановления поврежденных НПЗ - от нескольких недель до нескольких месяцев. В этой связи пока однозначно нельзя сказать, как именно скажутся последствия субботней атаки на рыночном балансе в обозримом будущем, а также на дальнейшей политике ОПЕК. Важно принимать в расчет и геополитические последствия инцидента. Напряженность по линии США-Иран в последние дни заметно усилилась на фоне обвинений Тегерана со стороны американских властей в причастности к нападению на саудовские объекты. Еще один повод для роста осторожных настроений - ожидания итогов заседания ФРС, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. Инвесторы ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), несмотря на сильные данные по рынку труда США и ускорение базовой инфляции. Данное решение может носить характер превентивного, учитывая сохранение неопределенности в торговой сделке с Китаем. Вместе с тем, если риторика американского регулятора относительно дальнейших планов по снижению ставки претерпит ужесточение, развивающиеся рынки могут отреагировать волной снижения. До конца текущей недели индекс МосБиржи может формироваться в широком диапазоне 2770-2840 пунктов, считает Дейнека.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рост нефти прекратился, вместе с этим прервалось и повышение рынка акций РФ. Поддержку акциям "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%) оказали новости, что компания настаивает на льготах для разработки северных месторождений, ссылаясь на благоприятные условия для проектов "НОВАТЭКа". Выросли бумаги АФК "Система" на фоне старта программы обратного выкупа акций.

На фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке инвесторы предпочитают бежать в качество, что выливается в снижение доходностей по американским казначейским обязательствам (по 10-летним бумагам она упала до 1,815%). В Европе инвесторы проявляют осторожность. Напряженность на рынке нефти ослабла после того, как США и Япония объявили о готовности предоставить доступ к стратегическим запасам.

Однако высокая вероятность военной конфронтации в Персидском заливе сохраняется. Иран отвергает возможность переговоров с США на фоне обвинений в причастности к атакам на Саудовскую Аравию. Британский МИД сообщает, что Германия также считает необходимым ответить коалицией на атаки против нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Резервных запасов Saudi Aramco хватит на 26 дней полной приостановки добычи. Поступают также новости из Нигерии, где объявлен форс-мажор по одному из нефтепроводов, который отправляет нефть марки Bonny Light. Индия выразила интерес к увеличению поставок нефти из России, но конкурировать ей придется с потребителями на Дальнем Востоке, отмечает аналитик.

В качестве позитива появилась информация о том, что переговоры чиновников США и Китая могут начаться уже в четверг, хотя подробностей планируемой встречи пока нет. Уверенности в том, что ФРС снизит ставку, также становится меньше. На рынке оценивают вероятность данного события в 65% по сравнению с 80% в понедельник и 95% на прошлой неделе, отмечает Кочетков.

Как отмечает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, в прошедшие выходные эксперты говорили, что восстановить инфраструктуру добычи в Саудовской Аравии можно за несколько дней, но теперь становится понятно, что на восстановление потребуется несколько недель. Также нефтяным компаниям предстоит вкладывать дополнительные средства в безопасность.

Если подходить к ценам на нефть с технической точки зрения, то загнать их теперь под отметку $62,5 за баррель Brent в ближайшие недели не получится, теперь актуален диапазон $63,3-72 за баррель. В целом рынок нефти получил шок, когда увидел уязвимость нефтяной инфраструктуры для террористов, и теперь инвесторы эту "премию за риск" повторных атак заложат в нефтяные цены. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео заявили, что за атаками дронов стоит Иран, поэтому в нефтяные цены частично заложена военная операция против Ирана. Однако в случае военных действий торговля нефтью полностью разбалансирует спрос и предложение, и в этом случае для нефти будут актуальны цены $100 и выше. Остается надеяться, что такой сценарий не реализуется, отмечает Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-11,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-6%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-6%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-5,8%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-5,6% и -13,5% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,5%).

Выросли акции ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+11,3%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+9,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,3%), ПАО "ГК "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (+4,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,9% и +1,9% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,147 млрд рублей (из них 30,963 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти" (MOEX: TATN)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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