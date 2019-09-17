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17 сентября 2019 года 18:54

Цены евробондов РФ повышаются во вторник второй день подряд вслед за UST на фоне возросшей нестабильности на Ближнем Востоке

Москва. 17 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник немного повысились вслед за увеличением цены большинства US Treasuries на фоне роста глобальных рисков после атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались не очень существенными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 16 сентября, оставшись на отметке 112,75% от номинала (доходность также осталась на уровне предыдущего дня, составив 2,88% годовых).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 7 базисных пунктов относительно итогов 16 сентября, составив 101,59% от номинала. Их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 1,72% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3 базисных пункта и составил 116 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 6 базисных пунктов - до 126,83% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,11% годовых), евробондов с погашением в 2042 году увеличились на 7 базисных пунктов, до 122,67% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,08% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов, подорожав до 109,43% от номинала, что соответствует доходности 3,17% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 109,37% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,4% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 12 базисных пунктов, подорожав до 117,96% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,15% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 7 пунктов, до 106,6% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,28% годовых).

"В ходе сегодняшних торгов российские государственные еврооблигации второй день подряд по преимуществу растут в цене, их доходности, соответственно, снижаются. Основными факторами для этого сегмента рынка выступают цены на нефть, находящиеся выше уровней прошлой недели из-за событий в Саудовской Аравии, и рост котировок на рынке UST. На рынке нефти вчерашний гэп еще не отыгран, и не исключено, что он может сохраниться в течение еще какого-то времени. В свою очередь, повышение котировок UST объясняется спросом на защитные активы в условиях усиления конфликта на Ближнем Востоке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.


Опубликовано: /Финмаркет/
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