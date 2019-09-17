Цены евробондов РФ повышаются во вторник второй день подряд вслед за UST на фоне возросшей нестабильности на Ближнем Востоке
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 16 сентября, оставшись на отметке 112,75% от номинала (доходность также осталась на уровне предыдущего дня, составив 2,88% годовых).
Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 7 базисных пунктов относительно итогов 16 сентября, составив 101,59% от номинала. Их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 1,72% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3 базисных пункта и составил 116 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 6 базисных пунктов - до 126,83% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,11% годовых), евробондов с погашением в 2042 году увеличились на 7 базисных пунктов, до 122,67% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,08% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов, подорожав до 109,43% от номинала, что соответствует доходности 3,17% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 109,37% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,4% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 12 базисных пунктов, подорожав до 117,96% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,15% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 7 пунктов, до 106,6% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,28% годовых).
"В ходе сегодняшних торгов российские государственные еврооблигации второй день подряд по преимуществу растут в цене, их доходности, соответственно, снижаются. Основными факторами для этого сегмента рынка выступают цены на нефть, находящиеся выше уровней прошлой недели из-за событий в Саудовской Аравии, и рост котировок на рынке UST. На рынке нефти вчерашний гэп еще не отыгран, и не исключено, что он может сохраниться в течение еще какого-то времени. В свою очередь, повышение котировок UST объясняется спросом на защитные активы в условиях усиления конфликта на Ближнем Востоке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.