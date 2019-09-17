Рынок ждет оценку ущерба нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии - Julius Baer

События в Саудовской Аравии потрясли нефтяной рынок, при этом точных данных по объему ущерба пока нет, и в секторе царит неопределенность, отмечается в комментарии Julius Baer.

Аналитики Julius Baer видят два сценария развития ситуации. "В лучшем случае, ущерб коснется в основном перерабатывающих, а не добывающих мощностей, так что поставки смогут быть частично восстановлены в течение считанных дней и полностью - в течение недель, - указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - Запасы сырья в королевстве и в мире находятся на высоком уровне и смогут компенсировать вынужденные перебои в поставках. Страны ОПЕК+ отменят ограничения на добычу, и Кувейт, ОАЭ и Россия нарастят производство нефти для восполнения дефицита. В рамках этого сценария, в котировки в ближайшие недели будет заложена премия за риск в размере 5-10 долл. США. Последние сообщения, в том числе о быстром частичном восстановлении поставок, частично поддерживают такой прогноз событий, вероятность которого мы оцениваем в 65%".

В негативном сценарии ущерб будет более значительный. "Большие запасы сырья, а также свободные добывающие и перерабатывающие мощности членов ОПЕК+ окажутся недостаточными для восполнения дефицита, - отмечает Норберт Рюкер. - Нефтяной рынок должен спровоцировать шок, который приведет к снижению мирового спроса на "черное золото" и активизирует сланцевую добычу в США. По нашим оценкам, котировки выше 80 долларов за баррель станут мягким шоком для развитых экономик, тогда как для развивающихся стран эта цена будет несколько ниже, принимая во внимание текущую силу американской валюты".

Данный "шоковый" сценарий также подразумевает геополитическую эскалацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, а также усиление рисков на стороне предложения.

Тем не менее, в обоих сценариях влияние на рынок выглядит довольно ограниченным по времени. "Чем выше поднимутся котировки, тем сильнее они упадут позднее. Мы сохраняем нейтральный взгляд на золото и следим за развитием событий", - резюмирует эксперт Julius Baer.