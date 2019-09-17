До конца текущей недели индекс Мосбиржи может формироваться в широком диапазоне 2770-2840 пунктов - БКС

Во вторник индекс Мосбиржи, ненадолго опустившись в красную зону со старта торгов, перешел к активному росту и уже в районе 11 часов IMOEX достиг отметки 2847 пунктов, остановившись буквально в пункте от нового исторического максимума, который был установлен в июле, сообщается в комментарии "БКС Премьер". По оценкам аналитика Сергея Дейнеки, до конца текущей недели индекс Мосбиржи может формироваться в широком диапазоне 2770-2840 пунктов.

"Позитивный импульс от умеренного роста нефтяных котировок сменился осторожностью на фоне динамики зарубежных бирж. - комментирует аналитик "БКС Премьер". - Так, Shanghai Composite потерял 1,74%, Hang Seng снизился на 1,23%, а Shenzhen Composite упал на 2%. Поводом для снижения китайских фондовых площадок и общерыночного risk off стали опасения всплеска инфляции и более существенного ослабления мировой экономики из-за резкого роста стоимости нефти. Кроме того, Народный Банк Китая накануне не полностью оправдал надежды биржевиков в части смягчения условий ДКП".

Несмотря на некоторую стабилизацию ценовой картины в нефти после инцидента с нападением на крупные саудовские объекты нефтяной инфраструктуры, на взгляд эксперта, сохраняется повышенная неопределенность сразу в нескольких аспектах. В частности, называются самые разные сроки восстановления поврежденных НПЗ - от нескольких недель до нескольких месяцев. В этой связи пока однозначно нельзя сказать, как именно скажутся последствия субботней атаки на рыночном балансе в обозримом будущем, а также на дальнейшей политике ОПЕК, полагает финансовый аналитик "БКС Премьер".

"Важно принимать в расчет и геополитические последствия инцидента, - подчеркивает Сергей Дейнека. - Напряженность по линии США-Иран в последние дни заметно усилилась на фоне обвинений Тегерана со стороны американских властей в причастности к нападению на саудовские объекты".

Еще один повод для роста осторожных настроений - ожидания завтрашнего заседания ФРС, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. Инвесторы ожидают снижения ставки на 25 б.п., несмотря на сильные данные по рынку труда США и ускорение базовой инфляции. "Данное решение может носить характер превентивного, учитывая сохранение неопределенности в торговой сделке с Китаем, - отмечает специалист "БКС Премьер". - Вместе с тем, если риторика американского регулятора относительно дальнейших планов по снижению ставки претерпит ужесточение, развивающиеся рынки могут отреагировать волной снижения".