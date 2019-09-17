На этой неделе не стоит спешить и ожидать существенной коррекции в ценах нефть - ИК "ФИНАМ"

Рост цен на нефть пока не является "смертельным" для мирового экономического роста, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. Аналитики отмечают наличие проблем для мировой экономики при росте цен на "черное золото" выше 100 долларов за баррель. Основным бенефициаром роста нефтяных котировок является сланцевый сектор США , который сможет нарастить объемы добычи при росте маржинальности бизнеса. На этой неделе не стоит спешить и ожидать существенной коррекции в ценах нефть, геополитические риски и неопределенность в отношениях Вашингтона и Тегерана заложили неплохую поддержку углеводородам.