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17 сентября 2019 года 15:43

Рубль днем развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро следом за коррекционным снижением цен на нефть

Москва. 17 сентября. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник днем, рубль развернулся вниз и слабеет к бивалютной корзине следом за коррекционным снижением цен на нефть после резкого скачка накануне из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Курс доллара США составил 64,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,69 руб./EUR1, подорожав на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,48 копейки - до 67,09 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 сентября на 29,41 копейки, до 64,1213 руб./$1, и уменьшил курс евро на 6,55 копейки, до 70,6040 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем во вторник снижается к доллару и евро после небольшого укрепления на старте торгов. Участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям по рублю на фоне коррекционного отката цен на нефть и в ожидании ключевого события ближайших недель - заседания ФРС США. Накануне котировки "черного золота" продемонстрировали рекордный за последние годы рост из-за атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Цены на нефть на новости об атаке подскочили более чем на 14%, максимальными темпами за 11 лет.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,36% - до $68,08 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,42%, до $61,78 за баррель.

По словам аналитика "Информационно-аналитического центра "Альпари" Владислава Антонова, рубль корректируется вниз к доллару и евро, следуя за динамикой нефтяных цен. Тем не менее, как отметил аналитик, для покупателей рубля созданы все условия для движения к уровню 63,05 руб./$1, и в случае сохранения положительной динамики на нефтяном рынке пара "доллар-рубль" достигнет целевого уровня к четвергу. "Спрос на нефть сохранится высоким, пока Саудовская Аравия не восстановит добычу нефти до прежних уровней. Полагаю, что сильного роста цен на нефть больше не стоит ожидать. Волатильность в ближайшие дни снизится и начнется продолжительная коррекция. Тест психологически важного уровня $70 за баррель Brent ожидаю в среду", - подчеркнул Антонов.

Центральным событием для участников рынка на этой неделе является двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Подавляющее большинство экспертов ожидает снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта.

"В ближайшее время внимание инвесторов постепенно вернется к предстоящему заседанию ФРС. Большинство участников рынка ожидает от американского регулятора снижения процентной ставки и сигналов к дальнейшему смягчению ДКП. Ожидания по смягчению процентной политики играют против доллара, и в преддверии заседания американская валюта может скорректироваться на глобальных площадках, в том числе и на российском рынке. В то же время американский центробанк и его глава могут в очередной раз занять крайне осторожную позицию, и даже снизив ставку, не дать рынку четких ориентиров по дальнейшему смягчению процентной политики. В этом случае доллар достаточно быстро вернет утерянные позиции", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Как подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова, рубль остается на комфортных уровнях, поддержку ему оказывают рост цен на нефть, связанный с повышением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. "Тем не менее, рубль крайне сдержанно реагирует на масштабный рост цен на нефть, и это в очередной раз демонстрирует, что корреляция рубля с нефтью в последние годы снизилась (менее 30%) и остается асимметричной (рубль более склонен реагировать на резкое снижение цен на нефть, чем на их рост). Кроме того, основным фактором для рубля в последние годы стали общие настроения на глобальных площадках и аппетит международных инвесторов к риску. Корреляция рубля с индексом валют развивающихся стран стабильно составляет около 60%. Ситуация на Ближнем Востоке охлаждает аппетит инвесторов к риску, что частично нейтрализует позитивный эффект для рубля от растущих цен на нефть. Как следствие, рубль не демонстрирует существенного роста, но остается лучше валют аналогов. В свете возросшей геополитической напряженности фактор завтрашнего решения ФРС становится более рисковым. Валюты развивающихся стран уже испытывают на себе давление, которое вполне может усугубиться по факту недостаточно мягкой риторики ФРС", - полагает Евдокимова.

Банк России во вторник, 17 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 688,5 млрд рублей (при лимите 2,87 трлн рублей и общем спросе 2 трлн 688,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,97% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 10 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 2,64 трлн рублей (при лимите 2,64 трлн рублей и общем спросе 2 трлн 908,7 млрд рублей) в среднем по ставке 6,93% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов (1-6 месяцев) слегка снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на отметке 7,02% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,08% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев снизились на 2 б.п. - до 7,16% и 7,24% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 7,32% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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