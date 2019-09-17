Существенной коррекции рубля не будет - "Открытие Брокер"

В качестве поддержки рубля начнёт выступать налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность, поэтому существенной коррекции рубля не будет, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Рубль во вторник корректировался после бурного укрепления. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4355 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,02%, недельная снизилась до 7,08%, а месячная - до 7,16%. Вместе с рублём корректировались и валюты прочих сырьевых стран, включая ослабление CAD до 0,15% и AUD до 0,45% против доллара США. Кроме того, на фоне роста геополитической напряжённости на Ближнем Востоке инвесторы предпочитают "бежать в качество", то есть мы наблюдаем снижение доходностей по американским казначейским обязательствам. В частности, по 10-летним бумагам она упала до 1,815%. С другой стороны, в качестве поддержки рубля начнёт выступать налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность. Поэтому существенной коррекции рубля не будет", - отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.