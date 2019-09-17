При более сильных продажах на нефтяном рынке нисходящая коррекция на рынке акций может ускориться - ИК "Велес Капитал"

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии вторника были склонны к умеренному снижению ввиду неблагоприятного внешнего фона. Рублевый индикатор однако совершил очередную попытку роста, лишь немногим не дотянув до исторического максимума в 2848 пунктов. Во второй половине дня нисходящая коррекция на биржах РФ может ускориться при более сильных продажах на нефтяном рынке, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.