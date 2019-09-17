Дальнейшая динамика рубля будет зависеть в первую очередь от риторики ФРС - Банк "Санкт-Петербург"

Во вторник рубль слабеет вместе с другими валютами развивающихся стран и торгуется вблизи 64,2 руб./$. Укрепление национальной валюты связано с ростом цен на нефть, при этом необходимо учитывать ограниченность позитивного влияния этого фактора на курс рубля из-за действия бюджетного правила. Рост геополитической напряженности и слабые макроэкономические данные по Китаю - факторы в пользу снижения интереса к рисковым активам. Дальнейшая динамика рубля, по мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", будет зависеть в первую очередь от риторики ФРС, которая, вероятно, может негативно повлиять на рисковые активы.