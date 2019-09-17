Акции нефтяных компаний выглядят привлекательной инвестицией в текущей фазе делового цикла - Julius Baer

В ближайшие месяцы наиболее вероятно повышение доходностей и ускорение темпов роста прибылей в нефтегазовом секторе, а недооцененные бумаги, включая эмитентов из нефтегазовой отрасли, будут показывать хороший рост в такой конъюнктуре вне зависимости от состояния нефтяных цен в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга.

"Кроме того, эти акции позволяют диверсифицировать портфель и хеджировать риски резкого роста котировок "черного золота" из-за геополитических событий. На этом фоне мы рекомендуем акции нефтегазовых компаний, как один из активов инвестиционного портфеля". - указывает эксперт.

"После атак на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии мы сохраняем "бычий" взгляд на нефтегазовый сектор, - отмечает Патрик Ланг. - Акции нефтяных компаний, на наш взгляд, являются скорее защитной инвестицией в текущей фазе делового цикла из-за низкого левериджа и общей конъюнктуры на рынке. Бумаги нефтегазового сектора, как правило, показывают динамику выше средней в поздней стадии "бычьего" фондового рынка. Такая ситуация наблюдалась в 75% случаев в течение двух лет после того, как уровень безработицы в США падал ниже минимального значения, которое вызывает рост инфляции, что происходит обычно за 2-3 года до окончания периода экономической экспансии и начала рецессии".

Нефтегазовый сектор - единственный на рынке, который предлагает привлекательные оценки акций, подчеркивается в комментарии эксперта Julius Baer. Они остаются на рекордно низких уровнях, если судить практически по любому методу измерения, в том числе по сравнению с широким рынком и с историческими данными. При стоимости марки Brent в 60 долл. США за баррель, доходность свободного денежного потока находится вблизи 7% в 2019 году.

"Мультипликаторы цена/доходы и цена/балансовая стоимость также близки к рекордно низким значениям, тогда как дивидендная доходность поднялась до исторических максимумов. В итоге, акции нефтегазовых компаний попали в недооцененный сегмент рынка, который показывал сравнительно низкую динамику после резкого падения доходностей облигаций и сглаживания кривой доходности", - заключает Патрик Ланг.