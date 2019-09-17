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Главная / Мнения аналитиков / События в Саудовской Аравии поддерживают рост золота - Julius Baer
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17 сентября 2019 года 14:22
События в Саудовской Аравии поддерживают рост золота - Julius Baer
Атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии привели к резкому росту котировок золота. Цены поднялись на 1,5%, но в понедельник так и не смогли преодолеть психологически важную отметку в 1500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Драгоценный металл рассматривается в качестве инструмента хеджирования от неопределенности в плане инфляции, которая выросла в результате событий в выходные. Одновременно с этим повысились геополитические риски, поскольку вероятность повторения нападений сохраняется. "Тем не менее, для долгосрочного эффекта на рынок золота нефтяные цены должны подняться значительно сильнее, - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - На уровне выше 80 долл. США за баррель котировки спровоцируют инфляционный шок, который ударит по экономике и замедлит рост глобального ВВП. Во время вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году (последний эпизод в истории, когда рынок "черного золота" столкнулся со значительными проблемами на стороне поставок) золото подорожало за пару дней примерно на 10%, но в течение следующих недель сильно подешевело несмотря на эскалацию вооруженного противостояния". Не принимая во внимание события в Саудовской Аравии, эксперт Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на золото. "По-прежнему неустойчивая динамика мировой экономики, относительно большой риск новой эскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и прогноз мягкой денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков создают благоприятную фундаментальную картину на рынке, - отмечает Карстен Менке. - Спрос на безопасные активы должен оставаться высоким, что будет подталкивать цены вверх, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. На более отдаленном горизонте динамика золота будет во многом зависеть от того, поможет ли монетарная политика преодолеть замедление экономического роста и избежать рецессии".
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17 сентября 2019 года 19:44
Москва. 17 сентября. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине следом за коррекционным снижением цен на нефть после резкого скачка накануне из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. читать дальше
.17 сентября 2019 года 19:18
Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз вслед за развернувшейся вниз нефтью после известий, что на восстановление инфраструктуры по добыче в Саудовской Аравии после теракта уйдет всего 2-3 недели; индекс МосБиржи на пике дня поднимался в район исторического максимума 2848 пунктов, но к закрытию откатился в район 2820 пунктов. читать дальше
.17 сентября 2019 года 18:54
Цены евробондов РФ повышаются во вторник второй день подряд вслед за UST на фоне возросшей нестабильности на Ближнем Востоке
Москва. 17 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник немного повысились вслед за увеличением цены большинства US Treasuries на фоне роста глобальных рисков после атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались не очень существенными. читать дальше
.17 сентября 2019 года 18:45
(добавлена таблица) Альфа-банк пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре банка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была повышена с "держать"... читать дальше
.17 сентября 2019 года 18:24
События в Саудовской Аравии потрясли нефтяной рынок, при этом точных данных по объему ущерба пока нет, и в секторе царит неопределенность, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитики Julius Baer видят два сценария развития ситуации. "В лучшем случае, ущерб коснется в основном... читать дальше
.17 сентября 2019 года 17:59
Альфа-банк пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре банка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Между тем... читать дальше
.17 сентября 2019 года 17:40
До конца текущей недели индекс Мосбиржи может формироваться в широком диапазоне 2770-2840 пунктов - БКС
Во вторник индекс Мосбиржи, ненадолго опустившись в красную зону со старта торгов, перешел к активному росту и уже в районе 11 часов IMOEX достиг отметки 2847 пунктов, остановившись буквально в пункте от нового исторического максимума, который был установлен в июле, сообщается в комментарии "БКС... читать дальше
.17 сентября 2019 года 17:17
Ренессанс Капитал прогнозирует ускорение экономики РФ в 2020г до 2,6%, ожидает начала перехода к политике роста
Рост российского ВВП в 2020 году может превысить консенсус-прогноз и составить 2,6%, сообщили журналистам директор, главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и аналитик, экономист инвесткомпании по России и СНГ Андрей Мелащенко. Эксперты ожидают, что следующий год может... читать дальше
.17 сентября 2019 года 16:57
ост цен на нефть пока не является "смертельным" для мирового экономического роста, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. Аналитики отмечают наличие проблем для мировой экономики при росте цен на "черное золото" выше 100 долларов за баррель. Основным бенефициаром роста нефтяных... читать дальше
.17 сентября 2019 года 16:43
Рост российских индексов всецело зависит от ситуации на американском рынке, заявлений ФРС и геополитической напряженности - ИК "ФИНАМ"
ост российских индексов и обновление исторического максимума в текущих условиях скорее бы сигнализировали о близком развороте и существенной коррекции. Текущая консолидация индексов вполне уместна, так что можно рассчитывать не только на обновление исторического максимума по индексу МосБиржи, но и... читать дальше
.17 сентября 2019 года 16:05
В качестве поддержки рубля начнёт выступать налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность, поэтому существенной коррекции рубля не будет, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Рубль во вторник корректировался после бурного укрепления. К середине московских... читать дальше
.17 сентября 2019 года 15:43
Рубль днем развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро следом за коррекционным снижением цен на нефть
Москва. 17 сентября. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник днем, рубль развернулся вниз и слабеет к бивалютной корзине следом за коррекционным снижением цен на нефть после резкого скачка накануне из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. читать дальше
.17 сентября 2019 года 15:37
При более сильных продажах на нефтяном рынке нисходящая коррекция на рынке акций может ускориться - ИК "Велес Капитал"
ндексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии вторника были склонны к умеренному снижению ввиду неблагоприятного внешнего фона. Рублевый индикатор однако совершил очередную попытку роста, лишь немногим не дотянув до исторического максимума в 2848 пунктов. Во второй половине дня нисходящая... читать дальше
.17 сентября 2019 года 15:17
Во вторник рубль слабеет вместе с другими валютами развивающихся стран и торгуется вблизи 64,2 руб./$. Укрепление национальной валюты связано с ростом цен на нефть, при этом необходимо учитывать ограниченность позитивного влияния этого фактора на курс рубля из-за действия бюджетного правила. Рост... читать дальше
.17 сентября 2019 года 15:01
Акции нефтяных компаний выглядят привлекательной инвестицией в текущей фазе делового цикла - Julius Baer
В ближайшие месяцы наиболее вероятно повышение доходностей и ускорение темпов роста прибылей в нефтегазовом секторе, а недооцененные бумаги, включая эмитентов из нефтегазовой отрасли, будут показывать хороший рост в такой конъюнктуре вне зависимости от состояния нефтяных цен в среднесрочной... читать дальше
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