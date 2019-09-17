События в Саудовской Аравии поддерживают рост золота - Julius Baer

Атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии привели к резкому росту котировок золота. Цены поднялись на 1,5%, но в понедельник так и не смогли преодолеть психологически важную отметку в 1500 долл. США за унцию, сообщается в комментарии Julius Baer. Драгоценный металл рассматривается в качестве инструмента хеджирования от неопределенности в плане инфляции, которая выросла в результате событий в выходные. Одновременно с этим повысились геополитические риски, поскольку вероятность повторения нападений сохраняется.

"Тем не менее, для долгосрочного эффекта на рынок золота нефтяные цены должны подняться значительно сильнее, - считает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - На уровне выше 80 долл. США за баррель котировки спровоцируют инфляционный шок, который ударит по экономике и замедлит рост глобального ВВП. Во время вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году (последний эпизод в истории, когда рынок "черного золота" столкнулся со значительными проблемами на стороне поставок) золото подорожало за пару дней примерно на 10%, но в течение следующих недель сильно подешевело несмотря на эскалацию вооруженного противостояния".

Не принимая во внимание события в Саудовской Аравии, эксперт Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на золото. "По-прежнему неустойчивая динамика мировой экономики, относительно большой риск новой эскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и прогноз мягкой денежно-кредитной политики крупнейших мировых центробанков создают благоприятную фундаментальную картину на рынке, - отмечает Карстен Менке. - Спрос на безопасные активы должен оставаться высоким, что будет подталкивать цены вверх, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. На более отдаленном горизонте динамика золота будет во многом зависеть от того, поможет ли монетарная политика преодолеть замедление экономического роста и избежать рецессии".