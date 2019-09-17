Можно попробовать покупки акций Газпром нефти с целью движения в район 465 рублей за акцию - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Технически цены акций компании Газпром нефть преодолели сильные уровни сопротивления в районе 400 рублей за штуку, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских. "Более того, в сентябре происходит повторный отскок от этих уровней уже в качестве уровней поддержки, - подчеркивает эксперт. - Это увеличивает шансы на дальнейший рост цен. Можно пробовать покупки акций из текущей зоны с целью движения в район 465 рублей за акцию".

Компания Газпром нефть получит дополнительные преференции от законодателей, отмечается также в комментарии. 11 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для Роснефти и Газпром нефти. Вносятся поправки в закон "О таможенном тарифе". "Экономия нефтяников может составить 1,5-2 млрд рублей в месяц. Собственно с этим можно было связать рост цен акций Роснефти и Газпром нефти в последние дни", - отмечает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".