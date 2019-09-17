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Главная / Мнения аналитиков / Можно попробовать покупки акций Газпром нефти с целью движения в район 465 рублей за акцию - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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17 сентября 2019 года 13:53
Можно попробовать покупки акций Газпром нефти с целью движения в район 465 рублей за акцию - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Технически цены акций компании Газпром нефть преодолели сильные уровни сопротивления в районе 400 рублей за штуку, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских. "Более того, в сентябре происходит повторный отскок от этих уровней уже в качестве уровней поддержки, - подчеркивает эксперт. - Это увеличивает шансы на дальнейший рост цен. Можно пробовать покупки акций из текущей зоны с целью движения в район 465 рублей за акцию". Компания Газпром нефть получит дополнительные преференции от законодателей, отмечается также в комментарии. 11 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для Роснефти и Газпром нефти. Вносятся поправки в закон "О таможенном тарифе". "Экономия нефтяников может составить 1,5-2 млрд рублей в месяц. Собственно с этим можно было связать рост цен акций Роснефти и Газпром нефти в последние дни", - отмечает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".
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17 сентября 2019 года 19:44
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.17 сентября 2019 года 19:18
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.17 сентября 2019 года 18:54
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.17 сентября 2019 года 18:45
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.17 сентября 2019 года 17:17
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Рост российского ВВП в 2020 году может превысить консенсус-прогноз и составить 2,6%, сообщили журналистам директор, главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец и аналитик, экономист инвесткомпании по России и СНГ Андрей Мелащенко. Эксперты ожидают, что следующий год может... читать дальше
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.17 сентября 2019 года 16:43
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.17 сентября 2019 года 16:05
В качестве поддержки рубля начнёт выступать налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность, поэтому существенной коррекции рубля не будет, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Рубль во вторник корректировался после бурного укрепления. К середине московских... читать дальше
.17 сентября 2019 года 15:43
Рубль днем развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро следом за коррекционным снижением цен на нефть
Москва. 17 сентября. Доллар и евро перешли к росту на "Московской бирже" во вторник днем, рубль развернулся вниз и слабеет к бивалютной корзине следом за коррекционным снижением цен на нефть после резкого скачка накануне из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. читать дальше
.17 сентября 2019 года 15:37
При более сильных продажах на нефтяном рынке нисходящая коррекция на рынке акций может ускориться - ИК "Велес Капитал"
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.17 сентября 2019 года 15:17
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.17 сентября 2019 года 15:01
Акции нефтяных компаний выглядят привлекательной инвестицией в текущей фазе делового цикла - Julius Baer
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