Ориентир по новому выпуску серии 001Р-03R Тинькофф Банка представляется высоким, и мы ждем его снижения - "Уралсиб"

Во вторник с 11:00 до 15:00 мск состоится букбилдинг по новому выпуску серии 001Р-03R Тинькофф Банка (-/Ва3/ВВ-), планируемый объем размещения составляет 10 млрд руб., сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Срок обращения десять лет, но предусмотрена оферта через три года. Ориентир по бумаге Тинькофф Банка представляется экспертам высоким.

"Ориентир ставки первого купона сегодня снижен до диапазона 8,25–8,5%, хотя в ходе премаркетинга он составлял 8,5–8,75% годовых, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Новый ориентир купона транслируется в доходность к оферте на уровне 8,42–8,68% годовых и спред к кривой ОФЗ порядка 175–200 б.п.. Мы полагаем, что новые облигации будут проданы с сопоставимым уровнем спреда, то есть первоначальный ориентир нам представляется высоким, и мы ждем его понижения. На наш взгляд, ставка первого купона может сложиться в районе 8,1% годовых. Размещение выпуска на бирже запланировано на 25 сентября".

В марте этого года банк уже разместил выпуск на 10 млрд руб. с трехлетней офертой, ставка первого купона по итогам букбилдинга сложилась в размере 9,25% годовых, что на тот момент транслировалось в премию к кривой рублевых госбумаг порядка 155 б.п., сообщается в обзоре "Уралсиба".