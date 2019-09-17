Рынок акций РФ утром поднялся вплотную к максимуму индекса МосБиржи, лидирует "Система" на новостях о buyback

Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник поднялся вплотную к историческому максимуму по индексу МосБиржи на фоне дорогой нефти и попыток подъема фондовых индексов в Европе, лидируют в росте акции АФК "Система" на новостях о выкупе собственных акций с рынка (buyback).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2844,3 пункта (+0,4%, максимум от 5 июля - 2848,4 пункта), индекс РТС - 1397,02 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 64,13 рубля (+0,09 рубля).

Акции АФК "Система" подскочили до 13,22 рубля (+6,2%) при объеме торгов 1,16 млрд рублей после того, как компания объявила о запуске программы выкупа акций на общую сумму до 3 млрд рублей. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках реализации программы, не превысит 300 млн, говорится в пресс-релизе корпорации. Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года, для выкупа будут использованы собственные средства, без кредитов, выкупленные акции "Система" направит на общекорпоративные цели, включая программу мотивации менеджмента.

Также выросли акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2% и +1,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +1,8% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4% и +0,6% "префы").

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%).

В США накануне индексы снизились на новости об атаках беспилотников в субботу на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и 5% мировой нефтедобычи.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), это самые серьезные перебои с поставками в истории, превышающие даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 годах и нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны 1973-1974 годов.

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Цены на нефть на новости об атаке подскочили более чем на 14%, максимальными темпами за 11 лет.

Помимо этого, рынок ждет заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 17-18 сентября. Согласно консенсус-прогнозу участников рынка и экспертов, заседание завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 после выходного подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite упал на 1,7%) из-за эскалации геополитических рисков, однако в Европе нет единого вектора (CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,2%, DAX теряет 0,2%), отыграли утренние потери американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что за атакой, скорее всего, стоит Иран. Тегеран обвинения отрицает, а ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Власти Саудовской Аравии назвали инцидент "беспрецедентным актом агрессии и саботажа", однако не стали напрямую возлагать вину на Иран.

Также азиатские инвесторы реагируют за заявление Трампа о том, что США и Япония готовы подписать предварительное торговое соглашение.

Нефть во вторник слабо корректируется после рекордного за последние годы ралли накануне, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии; цена Brent находится на $1,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 16 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $68,95 за баррель (-0,1% и +14,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $62,09 за баррель (-0,9% и +14,7% в понедельник).

Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может произойти не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup.

По словам источников, сейчас Aramco восстанавливает добычу на неактивных офшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов Rystad Energy, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи готовится обновить максимум, подогревают индикатор бумаги нефтегазового сектора, отыгрывая взлет цен на нефть. Впрочем, текущий рост акций все еще можно назвать недостаточным по сравнению со скачком нефти почти на 15%. Потенциал роста "нефтянки" вполне может продолжиться реализовываться во вторник, в этом случае индекс МосБиржи обновит исторический максимум.

Однако технически нефть перекуплена, и уже многие начали фиксировать прибыль, нарастает желание сыграть в небольшой "шорт". С другой стороны, если саудиты не смогут быстро восстановить мощности, то и $80 за баррель - совсем не предел, учитывая, что вопрос о снятии санкций с Ирана теперь забыт.

Кроме "нефтянки" позитивно выглядят акции Сбербанка, которым осталось недалеко до сопротивления 240 рублей. У рубля не хватает сил для продолжения роста, более вероятным выглядит небольшие ослабление российской валюты. В том числе и потому, что повышаются риски того, что ФРС не пойдет на снижение ставки, поскольку рост цен на нефть неизбежно приведет к подъему инфляции в Штатах, считает Антонов.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром во вторник возможна приостановка наметившегося роста рынка акций РФ вблизи психологически важной отметки 1400 пунктов по индексу РТС. В то время как неопределенность в отношении ожидаемых сроков возвращения Саудовской Аравии на прежние объемы добычи остается фактором поддержки для цен на нефть, инвесторы, судя по характеру торгов на мировых рынках, постепенно снижают "спрос на риск" из-за усиления геополитических рисков.

На валютном рынке в начале торгов возможна стабилизация доллара вблизи отметки 64 руб./$1 - благоприятный для рубля эффект от подъема цен на нефть компенсируется спросом на доллар США в качестве "защитной" валюты на фоне геополитической неопределенности, считает эксперт.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, индекс МосБиржи может продолжить движение к историческому максимуму.

Резкий рост нефтяных цен способствовал локальному снижению риск-аппетита на глобальных рынках. Подъем нефтяных цен с уровней прошлой недели явно не такой большой (в пределах 15%), чтобы оказать выраженное влияние на перспективы мирового экономического роста, однако рост волатильности в сырье и неопределенность относительно дальнейшего развития событий вполне способны приостановить тенденцию к росту фондовых рынков, наблюдавшуюся на прошлой неделе.

Ситуация на нефтяном рынке затмила другие темы, однако и здесь происходит много важных событий. Президент США Трамп сообщил, что его администрация достигла предварительного торгового соглашения с Японией о тарифных барьерах и намерена заключить торговую сделку в ближайшие недели и исполнительное соглашение в сфере цифровой торговли. Что касается ключевой линии торгового спора (отношений США и Китая), то здесь, по всей видимости, в ближайшие несколько недель будет вестись подготовка к встрече на высоком уровне в начале октября. В целом стороны уже сделали ряд жестов "доброй воли" и показали направления, по которым готовы пойти на уступки. В ближайшее время крайне желательно было бы дождаться подтверждения даты встречи переговорных команд в октябре.

Если сравнить динамику страновых индексов MSCI по итогам торгов в понедельник, то динамика MSCI Russia явно выделяется в положительную сторону. Резкий рост нефтяных цен создает весьма благоприятные условия для российского индекса, половину в котором занимают компании нефтегазового сектора, соответственно, можно ожидать закрепления индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2800-2850 пунктов и теста его верхней границы, где расположен исторический максимум, отмечает Поддубский.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на полное восстановление добычи в Саудовской Аравии может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. Соответственно, это повышает значимость РФ в качестве одного из ключевых поставщиков нефти на мировой рынок, снимая краткосрочные и среднесрочные риски неожиданных недружественных шагов со стороны западных государств.

Дорогая нефть продолжает поддерживать российский рынок акций и рубль. Вполне вероятно, что готовящийся пакет десятков проектов с Саудовской Аравией дополнится еще и пунктами на поставку систем ПВО. Впрочем, к гражданскому рынку акций это прямого отношения не имеет. Важно то, что в условиях роста геополитических рисков на Ближнем Востоке РФ становится ключевым поставщиком как для Европы, так и для Азии, что должно защищать ее от негативных сценариев по внешнему давлению, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+3,6%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,2%), ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,5%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+1,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-10,7%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-6,5%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-4,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,1%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,36 млрд рублей (из них 6,686 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти").