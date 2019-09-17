В ближайшее время рубль останется в диапазоне 63,50-64,50/USD - РФПИ

Фактор повышенных цен на нефть и возможности для увеличения добычи и экспорта нефти из России - это причина, почему рубль может оставаться относительно стабилен в ближайшее время, говорится в комментарии РФПИ. "Риски умеренного снижения появятся лишь в случае усиления негативных тенденций в мире и выхода инвесторов со всех ЕМ площадок, - полагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. - Поэтому считаем, что в ближайшее время рубль может оставаться в диапазоне 63,50-64,50/USD".

Никто не отменял и предстоящих налоговых выплат, перед которыми экспортеры рано или поздно будут вынуждены появиться на рынке с продажами.

Неопределенность относительно уровня цен на нефтяном рынке после их взрывного роста в понедельник обеспечила рублю определенную поддержку в виде роста на 0,5% к USD при торговом диапазоне 63,70-64,10. Обороты возросли, указывая на увеличение потоков со стороны основных участников. Существенного роста рубля не произошло по вполне понятным причинам: бюджетное правило, сохраняющиеся глобальные риски, общий рост USD к основным мировым валютам и risk-off настроения среди инвесторов, отмечает Дмитрий Полевой.