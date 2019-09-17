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Главная / Мнения аналитиков / Пара доллар/рубль до заседания Федрезерва останется вблизи отметки в 64 руб/долл. - Промсвязьбанк
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17 сентября 2019 года 11:07
Пара доллар/рубль до заседания Федрезерва останется вблизи отметки в 64 руб/долл. - Промсвязьбанк
До заседания Федрезерва ожидаем консолидацию пары доллар/рубль вблизи отметки в 64 руб/долл., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Итоги заседания, по мнению аналитика банка Михаила Поддубского, будут иметь большое значение для дальнейших перспектив рубля. "Вчерашний торговый день является очередным подтверждением того, что в краткосрочной перспективе динамика нефтяных котировок оказывает не столь масштабное влияние на рубль, как ранее - при росте нефтяных цен почти на 15%, рубль прибавляет всего 0,5%, - отмечает Михаил Поддубский. - На текущий момент более важным для рубля является фактор общего восприятия рисков развивающихся рынков, и корреляция рубля с индексом валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) в последние недели заметно больше, чем с нефтяными ценами – примерно 50% с MSCI EM против 30% с ценами на Brent (дневные изменения за последние 60 дней)".
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17 сентября 2019 года 11:55
Фактор повышенных цен на нефть и возможности для увеличения добычи и экспорта нефти из России - это причина, почему рубль может оставаться относительно стабилен в ближайшее время, говорится в комментарии РФПИ. "Риски умеренного снижения появятся лишь в случае усиления негативных тенденций в мире... читать дальше
.17 сентября 2019 года 11:00
Возврат геополитической напряженности в ближневосточном регионе позволит ценам на нефть долгосрочно закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки снова находятся выше отметки $68/bbl по Brent. В понедельник в первой половине дня цены на нефть корректировались... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:43
(изменена редакция заголовка: не HHR, а HeadHunter; добавлен текст после 1-го абзаца) Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", снизила рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с "покупать" до "держать",... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:33
Учитывая повышенную неопределенность, аналитики Промсвязьбанка вынуждены ожидать сохранения геополитической премии в нефти, ориентируясь во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр., говорится в обзоре банка. "Причем видим риски ухода котировок, в случае повышения нервозности... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:21
В ближайшие дни волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив, говорится в комментарии "БКС Брокер". Падение добычи в Саудовской Аравии на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) из-за... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:20
Москва. 17 сентября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне скачка цен на нефть накануне из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:06
tellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", снизила рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter (HHR) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре Xtellus. читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:58
Нефть дешевеет после 15%-го рывка цен во вторник. Соответственно, и прогнозы на открытие рынка акций РФ предполагают консолидацию рынка на достигнутых уровнях. Эксперты рассчитывают на закрепление индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2800-2850 пунктов. читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:53
течественный рынок акций во вторник откроется повышением на 0,5%, сообщается в обзоре ИК "Атон". читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:47
Москва. 17 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики. читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:44
нешний фон нельзя назвать позитивным, но дорогая нефть продолжит поддерживать российский рынок акций и рубль. Вполне вероятно, что готовящийся пакет десятков проектов с Саудовской Аравией дополнится ещё и пунктами на поставку систем ПВО. Впрочем, к гражданскому рынку акций это прямого отношения не... читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует снижение во вторник. Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:36
Потенциал роста "нефтянки" вполне может продолжиться реализовываться и во вторник, и в этом случае индекс МосБиржи обновит исторический максимум. Однако очень многое будет зависеть от нефти, сообщается в комментарии Алор Брокер. Технически нефть перекуплена, и уже многие начали фиксировать прибыль... читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:30
Скорее всего, во вторник у рубля вновь не хватит сил для продолжения роста, более вероятным выглядит небольшое ослабление российской валюты, говорится в комментарии Алор Брокер. Сильная перекупленность рубля не дала ему в понедельник в полной мере отыграть взлет нефти. По итогам дня рубль в... читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:16
После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Во вторник утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0,2-0,4%. Контракты на нефть сорта... читать дальше
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