Ориентируемся во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр. - Промсвязьбанк

Учитывая повышенную неопределенность, аналитики Промсвязьбанка вынуждены ожидать сохранения геополитической премии в нефти, ориентируясь во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр., говорится в обзоре банка. "Причем видим риски ухода котировок, в случае повышения нервозности участников рынка, на более высокие уровни", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Евнений Локтюхов.

Цены на нефть Brent сегодня проторговывают зону 68-70 долл./барр., оставаясь на повышенных уровнях на фоне образовавшегося дефицита сырья (Saudi Aramco сама вынуждена стать покупателем энергоносителей для выполнения контрактных обязательств), а также неопределенности в отношении восстановления поставок из Саудовской Аравии (некоторые источники, по данным Reuters, отмечают, что восстановление мощностей в стране может занять месяцы; выполнение плана поставок на сентябрь-октябрь под вопросом) и опасений военных сценариев в ближневосточном регионе, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.