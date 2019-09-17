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17 сентября 2019 года 10:21
Волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной - БКС
В ближайшие дни волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив, говорится в комментарии "БКС Брокер". Падение добычи в Саудовской Аравии на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) из-за террористических атак привело нефтяные котировки в понедельник к трехмесячным максимумам в район $70 за баррель сорта Brent. Фьючерсы на Brent показали рекордный дневной прирост за долгие годы. Дополнительным драйвером для роста стало обострение конфликта между Ираном и Штатами, которые обвинили Исламскую республику в случившемся инциденте. Ряд американских чиновников публично заявили о необходимости военного вмешательства. Иран отрицает свою причастность к атакам и выражает готовность к военному столкновению с США в случае необходимости. Президент США Дональд Трамп вчера вечером отметил, что не хотел бы начинать войну с Ираном. Лидер страны отметил, что необходимо сначала точно установить виновника атак на саудовские предприятия. Также Трамп дал добро на задействование нефти из стратегического резерва США для компенсации выпадающих поставок Саудовской Аравии. Члены альянса ОПЕК+, основной целью создания которого является балансировка мирового рынка нефти, в понедельник заявили, что пока слишком рано предпринимать активные действия в связи с саудовским инцидентом. Созыв экстренного заседания ОПЕК также пока не планируется. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в понедельник обсудили ситуацию и договорились продолжать пристально следить за рынком и поддерживать контакт в течение ближайших дней. "Фьючерсы на Brent во вторник с утра корректируются после вчерашнего роста, котируясь около $68 за баррель. В ближайшие дни волатильность на рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.
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17 сентября 2019 года 11:55
Фактор повышенных цен на нефть и возможности для увеличения добычи и экспорта нефти из России - это причина, почему рубль может оставаться относительно стабилен в ближайшее время, говорится в комментарии РФПИ. "Риски умеренного снижения появятся лишь в случае усиления негативных тенденций в мире... читать дальше
.17 сентября 2019 года 11:07
До заседания Федрезерва ожидаем консолидацию пары доллар/рубль вблизи отметки в 64 руб/долл., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Итоги заседания, по мнению аналитика банка Михаила Поддубского, будут иметь большое значение для дальнейших перспектив рубля. "Вчерашний торговый день является... читать дальше
.17 сентября 2019 года 11:00
Возврат геополитической напряженности в ближневосточном регионе позволит ценам на нефть долгосрочно закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки снова находятся выше отметки $68/bbl по Brent. В понедельник в первой половине дня цены на нефть корректировались... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:43
(изменена редакция заголовка: не HHR, а HeadHunter; добавлен текст после 1-го абзаца) Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", снизила рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с "покупать" до "держать",... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:33
Учитывая повышенную неопределенность, аналитики Промсвязьбанка вынуждены ожидать сохранения геополитической премии в нефти, ориентируясь во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр., говорится в обзоре банка. "Причем видим риски ухода котировок, в случае повышения нервозности... читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:20
Москва. 17 сентября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне скачка цен на нефть накануне из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. читать дальше
.17 сентября 2019 года 10:06
tellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", снизила рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter (HHR) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре Xtellus. читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:58
Нефть дешевеет после 15%-го рывка цен во вторник. Соответственно, и прогнозы на открытие рынка акций РФ предполагают консолидацию рынка на достигнутых уровнях. Эксперты рассчитывают на закрепление индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2800-2850 пунктов. читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:53
течественный рынок акций во вторник откроется повышением на 0,5%, сообщается в обзоре ИК "Атон". читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:47
Москва. 17 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики. читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:44
нешний фон нельзя назвать позитивным, но дорогая нефть продолжит поддерживать российский рынок акций и рубль. Вполне вероятно, что готовящийся пакет десятков проектов с Саудовской Аравией дополнится ещё и пунктами на поставку систем ПВО. Впрочем, к гражданскому рынку акций это прямого отношения не... читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует снижение во вторник. Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:36
Потенциал роста "нефтянки" вполне может продолжиться реализовываться и во вторник, и в этом случае индекс МосБиржи обновит исторический максимум. Однако очень многое будет зависеть от нефти, сообщается в комментарии Алор Брокер. Технически нефть перекуплена, и уже многие начали фиксировать прибыль... читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:30
Скорее всего, во вторник у рубля вновь не хватит сил для продолжения роста, более вероятным выглядит небольшое ослабление российской валюты, говорится в комментарии Алор Брокер. Сильная перекупленность рубля не дала ему в понедельник в полной мере отыграть взлет нефти. По итогам дня рубль в... читать дальше
.17 сентября 2019 года 09:16
После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Во вторник утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0,2-0,4%. Контракты на нефть сорта... читать дальше
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