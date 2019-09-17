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17 сентября 2019 года 10:21

Волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной - БКС

В ближайшие дни волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Падение добычи в Саудовской Аравии на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) из-за террористических атак привело нефтяные котировки в понедельник к трехмесячным максимумам в район $70 за баррель сорта Brent. Фьючерсы на Brent показали рекордный дневной прирост за долгие годы.

Дополнительным драйвером для роста стало обострение конфликта между Ираном и Штатами, которые обвинили Исламскую республику в случившемся инциденте. Ряд американских чиновников публично заявили о необходимости военного вмешательства. Иран отрицает свою причастность к атакам и выражает готовность к военному столкновению с США в случае необходимости.

Президент США Дональд Трамп вчера вечером отметил, что не хотел бы начинать войну с Ираном. Лидер страны отметил, что необходимо сначала точно установить виновника атак на саудовские предприятия. Также Трамп дал добро на задействование нефти из стратегического резерва США для компенсации выпадающих поставок Саудовской Аравии.

Члены альянса ОПЕК+, основной целью создания которого является балансировка мирового рынка нефти, в понедельник заявили, что пока слишком рано предпринимать активные действия в связи с саудовским инцидентом. Созыв экстренного заседания ОПЕК также пока не планируется.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в понедельник обсудили ситуацию и договорились продолжать пристально следить за рынком и поддерживать контакт в течение ближайших дней.

"Фьючерсы на Brent во вторник с утра корректируются после вчерашнего роста, котируясь около $68 за баррель. В ближайшие дни волатильность на рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

Опубликовано: /БКС/
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