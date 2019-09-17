Утренние прогнозы: относительно высокие цены на нефть поддержат рынок акций во вторник

Нефть дешевеет после 15%-го рывка цен во вторник. Соответственно, и прогнозы на открытие рынка акций РФ предполагают консолидацию рынка на достигнутых уровнях. Эксперты рассчитывают на закрепление индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2800-2850 пунктов.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил торги понедельника ростом на 1,5% по индексу МосБиржи. Если сравнить динамику страновых индексов MSCI по итогам понедельника, то динамика MSCI Russia явно выделяется в положительную сторону. Резкий рост нефтяных цен создает весьма благоприятные условия для российского индекса, половину в котором занимают компании нефтегазового сектора. Соответственно, ожидается закрепление индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2800-2850 пунктов и тест его верхней границы".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Потенциал роста "нефтянки" вполне может продолжиться реализовываться и во вторник, и в этом случае индекс МосБиржи обновит исторический максимум. Однако очень многое будет зависеть от нефти. Технически нефть перекуплена, и уже многие начали фиксировать прибыль еще в понедельник. Нарастает желание сыграть в небольшой "шорт". С другой стороны, если саудиты не смогут быстро восстановить мощности, то и 80 долларов за баррель - совсем не предел, учитывая, что вопрос о снятии санкций с Ирана теперь забыт".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2825-2840 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820, 2800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2850, 2860 п. После нейтрально открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Ухудшившийся внешний фон не способствует его росту. В то же время, его поддержат относительно высокие цены на нефть".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под умеренным давлением ввиду общемирового уклонения от риска и приостановки повышения нефтяных цен, в связи с чем можно ожидать небольшой нисходящей коррекции. Поводов для существенного снижения, однако, пока нет, в связи с чем на рынке РФ в течение дня, скорее всего, будет наблюдаться консолидация в ожидании новых драйверов движения. Инвесторы вскоре могут переключиться на ожидания в отношении заседания ФРС, итоги которого будут подведены в среду".