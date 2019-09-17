.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
Санкции в августе оказали сдержанное давление на курс рубля - ЦБ
Новые антироссийские санкции в августе оказали сдержанное давление на курс рубля, привели к его ослаблению не более чем на 0,5%, следует из сентябрьского доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (ДКП). "В начале августа снижение (валют стран с...
 
Правительство против усложнения подачи исков миноритариями
Правительство РФ выступило против ужесточения требований к миноритарным акционерам, которые пытаются взыскивать убытки компаний с их управленцев. Сейчас, чтобы подать иск к гендиректору, члену совета директоров или правлению - о взыскании убытков...
 
Минюст создаст портал правовой помощи
Министерство юстиции России прорабатывает вопрос создания Единого портала правового информирования и правового просвещения населения, сообщил замминистра юстиции России Денис Новак в ходе семинара-совещания в комитете Совета Федерации по...
 
17 сентября 2019 года 09:47

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться

Москва. 17 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник на новости об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. Как стало известно в минувшую субботу, нефтяные объекты Саудовской Аравии вновь стали мишенью атак беспилотников. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и 5% мировой нефтедобычи. Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Помимо этого, рынок ждет заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 17-18 сентября. Согласно консенсус-прогнозу участников рынка и экспертов, заседание завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют снижение во вторник после того, как американские индексы завершили в минусе торги накануне на эскалации геополитических рисков. Японский индекс Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,6%, Shenzhen Composite - на 2,1%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,4%. Южнокорейский Kospi индикатор теряет 0,1%, индийский BSE Sensex - 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite. Также азиатские инвесторы реагируют за заявление Трампа о том, что США и Япония готовы подписать предварительное торговое соглашение.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов во вторник после рекордного за последние годы роста накануне, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,42% - до $68,73 за баррель. На торгах в понедельник цена подскочила на 14,6% и составляла на закрытие рекордные с конца мая $69,02 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени уменьшилась на 0,93%, до $62,09 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на 14,68%, до $62,90 за баррель.

Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может случиться не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup. По словам источников, сейчас Aramco восстанавливает добычу на неактивных офшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов Rystad Energy, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,69 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,62 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали по итогам дня ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 сентября снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (14-16 сентября) 0,03%, поднявшись до 630,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,6%), "Транснефть-001P-08" (+0,34%) и "РЖД-001P-01R" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,61%), "Уралкалий-ПБО-05-Р" (-0,54%) и "РЖД-23" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" ("ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN)) 13 сентября завершило размещение трехлетних облигаций серии Б0-П01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% от номинала в дату окончания 8-го купона и 50% от номинала в дату завершения 12-го купона. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 8-го и 10-го купонов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 7 лет.

ООО "СУЭК-Финанс", по предварительным данным, 19 сентября с 10:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии 001P-03R объемом не менее 10 млрд рублей. Ранее планировалось, что book building выпуска состоится 18 сентября. Ориентир ставки 1-го купона - 7,6-7,7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года в диапазоне 7,74-7,85% годовых. Техразмещение запланировано на 26 сентября. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе 2018 года, разместив 3-летние облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,3% годовых.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 19 сентября с 11:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-01 объемом от 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,95-7,10% годовых. Срок обращения бумаг - 2 месяца. Техразмещение также запланировано на 19 сентября. Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июле, разместив облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 8% годовых.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) 27 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение запланировано на 4 октября. Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок совсем недавно, разместив в начале сентября инвестиционные 3-летние облигации серии БСО-П04 объемом 350 млн рублей по ставке 3,5% годовых. Оба выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) 27 сентября с 11:00 МСК до 14:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение ранее выкупленных облигаций 7-й серии объемом до 2,7 млрд рублей. Цена размещения установлена не ниже 100,5% от номинала, что соответствует доходности к оферте через 3 года (14 июля 2022 года) на уровне 9,24% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей в июле 2016 года. Ставка текущего купона до оферты составляет 9,25% годовых. 18 июля эмитент выкупил в рамках оферты облигации 7-й серии на 2 млрд 702,724 млн рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) с 19 по 27 сентября будет собирать заявки инвесторов на приобретение структурных облигаций серии 002Р-10-XAUUSD_RANGE_ACCRUAL объемом 500 млн рублей. Заявки будут приниматься каждый рабочий день в течение периода сбора с 10:00 МСК по 18:30 МСК. Дата начала технического размещения - 30 сентября. Дата погашения выпуска - 30 марта 2020 года. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых, по выпуску выплачивается один купон. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, который привязан к значению цены на золото в долларах США за тройскую унцию.

ООО "Концерн "Россиум" установил ставку 9-го купона облигаций 1-й серии в размере 9% годовых. Ставки 10-12-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 2%. Бумаги объемом 10 млрд рублей компания разместила в сентябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,25% годовых.

Альфа-банк в рамках оферты выкупил 1 млн 121,125 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, банк выкупил 22,42% займа. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-13 объемом 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Бонды имеют 30 полугодовых купонов. Ставка текущего купона составляет 7,25% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 сентября 2019 года 11:55
В ближайшее время рубль останется в диапазоне 63,50-64,50/USD - РФПИ
Фактор повышенных цен на нефть и возможности для увеличения добычи и экспорта нефти из России - это причина, почему рубль может оставаться относительно стабилен в ближайшее время, говорится в комментарии РФПИ. "Риски умеренного снижения появятся лишь в случае усиления негативных тенденций в мире...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 11:07
Пара доллар/рубль до заседания Федрезерва останется вблизи отметки в 64 руб/долл. - Промсвязьбанк
До заседания Федрезерва ожидаем консолидацию пары доллар/рубль вблизи отметки в 64 руб/долл., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Итоги заседания, по мнению аналитика банка Михаила Поддубского, будут иметь большое значение для дальнейших перспектив рубля. "Вчерашний торговый день является...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 11:00
Цены на нефть могут долгосрочно закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"
Возврат геополитической напряженности в ближневосточном регионе позволит ценам на нефть долгосрочно закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки снова находятся выше отметки $68/bbl по Brent. В понедельник в первой половине дня цены на нефть корректировались...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 10:43
Xtellus Capital снизила рекомендацию для ADS HeadHunter до "держать"
(изменена редакция заголовка: не HHR, а HeadHunter; добавлен текст после 1-го абзаца) Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", снизила рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с "покупать" до "держать",...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 10:33
Ориентируемся во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр. - Промсвязьбанк
Учитывая повышенную неопределенность, аналитики Промсвязьбанка вынуждены ожидать сохранения геополитической премии в нефти, ориентируясь во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр., говорится в обзоре банка. "Причем видим риски ухода котировок, в случае повышения нервозности...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 10:21
Волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной - БКС
В ближайшие дни волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив, говорится в комментарии "БКС Брокер". Падение добычи в Саудовской Аравии на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) из-за...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 10:20
Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне высоких цен на нефть
Москва. 17 сентября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне скачка цен на нефть накануне из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 10:06
Xtellus Capital снизила рекомендацию для ADS HHR до "держать"
tellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", снизила рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter (HHR) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре Xtellus.    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:58
Утренние прогнозы: относительно высокие цены на нефть поддержат рынок акций во вторник
Нефть дешевеет после 15%-го рывка цен во вторник. Соответственно, и прогнозы на открытие рынка акций РФ предполагают консолидацию рынка на достигнутых уровнях. Эксперты рассчитывают на закрепление индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2800-2850 пунктов.    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:53
Рынок акций во вторник откроется повышением - ИК "Атон"
течественный рынок акций во вторник откроется повышением на 0,5%, сообщается в обзоре ИК "Атон".    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:44
Можно ждать нейтрального открытия торгов на рынке акций - "Открытие Брокер"
нешний фон нельзя назвать позитивным, но дорогая нефть продолжит поддерживать российский рынок акций и рубль. Вполне вероятно, что готовящийся пакет десятков проектов с Саудовской Аравией дополнится ещё и пунктами на поставку систем ПВО. Впрочем, к гражданскому рынку акций это прямого отношения не...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:39
Brent торгуется у $68,4 за баррель
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует снижение во вторник. Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник.    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:36
Индекс МосБиржи готов обновить максимум - Алор Брокер
Потенциал роста "нефтянки" вполне может продолжиться реализовываться и во вторник, и в этом случае индекс МосБиржи обновит исторический максимум. Однако очень многое будет зависеть от нефти, сообщается в комментарии Алор Брокер. Технически нефть перекуплена, и уже многие начали фиксировать прибыль...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:30
Cкорее всего, во вторник у рубля не хватит сил для продолжения роста - Алор Брокер
Скорее всего, во вторник у рубля вновь не хватит сил для продолжения роста, более вероятным выглядит небольшое ослабление российской валюты, говорится в комментарии Алор Брокер. Сильная перекупленность рубля не дала ему в понедельник в полной мере отыграть взлет нефти. По итогам дня рубль в...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:16
Индекс МосБиржи начнет торги нейтрально - ИК "Алго Капитал"
После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". Во вторник утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0,2-0,4%. Контракты на нефть сорта...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.