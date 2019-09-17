Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться

Москва. 17 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник на новости об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. Как стало известно в минувшую субботу, нефтяные объекты Саудовской Аравии вновь стали мишенью атак беспилотников. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и 5% мировой нефтедобычи. Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Помимо этого, рынок ждет заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 17-18 сентября. Согласно консенсус-прогнозу участников рынка и экспертов, заседание завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют снижение во вторник после того, как американские индексы завершили в минусе торги накануне на эскалации геополитических рисков. Японский индекс Nikkei 225 вырос менее чем на 0,1%. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,6%, Shenzhen Composite - на 2,1%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,4%. Южнокорейский Kospi индикатор теряет 0,1%, индийский BSE Sensex - 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite. Также азиатские инвесторы реагируют за заявление Трампа о том, что США и Япония готовы подписать предварительное торговое соглашение.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов во вторник после рекордного за последние годы роста накануне, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,42% - до $68,73 за баррель. На торгах в понедельник цена подскочила на 14,6% и составляла на закрытие рекордные с конца мая $69,02 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени уменьшилась на 0,93%, до $62,09 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на 14,68%, до $62,90 за баррель.

Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может случиться не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup. По словам источников, сейчас Aramco восстанавливает добычу на неактивных офшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов Rystad Energy, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,69 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,62 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали по итогам дня ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 сентября снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (14-16 сентября) 0,03%, поднявшись до 630,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,6%), "Транснефть-001P-08" (+0,34%) и "РЖД-001P-01R" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,61%), "Уралкалий-ПБО-05-Р" (-0,54%) и "РЖД-23" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" ("ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN)) 13 сентября завершило размещение трехлетних облигаций серии Б0-П01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,75% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% от номинала в дату окончания 8-го купона и 50% от номинала в дату завершения 12-го купона. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 8-го и 10-го купонов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 7 лет.

ООО "СУЭК-Финанс", по предварительным данным, 19 сентября с 10:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии 001P-03R объемом не менее 10 млрд рублей. Ранее планировалось, что book building выпуска состоится 18 сентября. Ориентир ставки 1-го купона - 7,6-7,7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года в диапазоне 7,74-7,85% годовых. Техразмещение запланировано на 26 сентября. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в августе 2018 года, разместив 3-летние облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,3% годовых.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 19 сентября с 11:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002Р-01 объемом от 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,95-7,10% годовых. Срок обращения бумаг - 2 месяца. Техразмещение также запланировано на 19 сентября. Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июле, разместив облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 8% годовых.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) 27 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Техразмещение запланировано на 4 октября. Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок совсем недавно, разместив в начале сентября инвестиционные 3-летние облигации серии БСО-П04 объемом 350 млн рублей по ставке 3,5% годовых. Оба выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) 27 сентября с 11:00 МСК до 14:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение ранее выкупленных облигаций 7-й серии объемом до 2,7 млрд рублей. Цена размещения установлена не ниже 100,5% от номинала, что соответствует доходности к оферте через 3 года (14 июля 2022 года) на уровне 9,24% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей в июле 2016 года. Ставка текущего купона до оферты составляет 9,25% годовых. 18 июля эмитент выкупил в рамках оферты облигации 7-й серии на 2 млрд 702,724 млн рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) с 19 по 27 сентября будет собирать заявки инвесторов на приобретение структурных облигаций серии 002Р-10-XAUUSD_RANGE_ACCRUAL объемом 500 млн рублей. Заявки будут приниматься каждый рабочий день в течение периода сбора с 10:00 МСК по 18:30 МСК. Дата начала технического размещения - 30 сентября. Дата погашения выпуска - 30 марта 2020 года. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых, по выпуску выплачивается один купон. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, который привязан к значению цены на золото в долларах США за тройскую унцию.

ООО "Концерн "Россиум" установил ставку 9-го купона облигаций 1-й серии в размере 9% годовых. Ставки 10-12-го купонов облигаций определены как ключевая ставка ЦБ (действующая на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) + 2%. Бумаги объемом 10 млрд рублей компания разместила в сентябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,25% годовых.

Альфа-банк в рамках оферты выкупил 1 млн 121,125 тыс. облигаций серии БО-13 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, банк выкупил 22,42% займа. Банк разместил 15-летние облигации серии БО-13 объемом 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Бонды имеют 30 полугодовых купонов. Ставка текущего купона составляет 7,25% годовых.