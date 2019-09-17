Можно ждать нейтрального открытия торгов на рынке акций - "Открытие Брокер"

Внешний фон нельзя назвать позитивным, но дорогая нефть продолжит поддерживать российский рынок акций и рубль. Вполне вероятно, что готовящийся пакет десятков проектов с Саудовской Аравией дополнится ещё и пунктами на поставку систем ПВО. Впрочем, к гражданскому рынку акций это прямого отношения не имеет. Важно то, что в условиях роста геополитических рисков на Ближнем Востоке РФ становится ключевым поставщиком как для Европы, так и для Азии, что должно защищать её от негативных сценариев по внешнему давлению. В целом, по мнению ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, можно ждать нейтрального открытия торгов на рынке акций и на валютной секции.