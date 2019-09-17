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17 сентября 2019 года 09:39

Brent торгуется у $68,4 за баррель

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует снижение во вторник. Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в понедельник на новости об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии.

При этом индикаторы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 находятся примерно в 1% от исторических максимумов, Nasdaq Composite - на 2,1% ниже рекорда.

Как стало известно в минувшую субботу, нефтяные объекты Саудовской Аравии вновь стали мишенью атак беспилотников. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и 5% мировой нефтедобычи.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), это самые серьезные перебои с поставками в истории, превышающие даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 годов и нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны 1973-1974 годов.

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Цены на нефть на новости об атаке подскочили более чем на 14%, максимальными темпами за 11 лет. Котировки бумаг нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron увеличились по итогам торгов на 1,5% и 2,1% соответственно.

Помимо этого, рынок ждет заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 17-18 сентября. Согласно консенсус-прогнозу участников рынка и экспертов, заседание завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Цена бумаг крупнейшего американского банка JPMorgan Chase снизилась на 0,9% на новости, что министерство юстиции США предъявило трем трейдерам банка обвинения в манипулировании ценами на рынке драгоценных металлов. В их числе - глава глобального бизнеса по операциям с драгметаллами в JPMorgan Майкл Новак, отстраненный от дел в прошлом месяце.

Акции производителя телекоммуникационного оборудования Qualcomm подешевели на 0,5% после того, как компания согласилась приобрести долю японской TDK Corp. в совместном предприятии в Сингапуре за $1,15 млрд.

Капитализация фармкомпании Alder BioPharmaceuticals взлетела на 84% после того, как датская H.Lundbeck согласилась приобрести ее за $1,95 млрд.

Стоимость акций автопроизводителя General Motors упала на 4,2% из-за начала забастовки членов профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) на фоне застопорившихся переговоров о новом четырехлетнем трудовом соглашении.

Котировки бумаг Nucor Corp., крупнейшего сталелитейного предприятия США, опустились на 0,8% после предупреждения о резком сокращении прибыли в третьем квартале. По оценке компании, прибыль может составить 75-80 центов на акцию против прогноза рынка в $1,03 на акцию и прошлогоднего показателя в $2,13 на бумагу.

Индекс Dow Jones Industrial Average 16 сентября понизился на 142,7 пункта (0,52%) и составил 27076,82 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 9,43 пункта (0,31%) - до 2997,96 пункта.

Nasdaq Composite потерял 23,17 пункта (0,28%) и составил 8153,54 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрирует снижение во вторник после того, как американские индексы завершили в "минусе" торги накануне на эскалации геополитических рисков.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился менее чем на 0,1%, более широкий Topix вырос на 0,15%. В понедельник японские биржи были закрыты в связи с праздником.

Китайский Shanghai Composite снизился на 1,6%, Shenzhen Composite - на 2,1%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,4%.

Южнокорейский Kospi индикатор теряет 0,1%, индийский BSE Sensex - 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite.

В минувшую субботу беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейший в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

На этой новости цены на нефть подскочили почти на 15% в понедельник. Во вторник цена бумаг японской нефтедобывающей компании Inpex растет на 9,4%, австралийской Woodside Petroleum - на 1,9%.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что за атакой, скорее всего, стоит Иран. Тегеран обвинения отрицает, а ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Власти Саудовской Аравии назвали инцидент "беспрецедентным актом агрессии и саботажа", однако не стали напрямую возлагать вину на Иран.

"Спокойный тон заявления Саудовской Аравии говорит о том, что ситуация под контролем", - отмечает рыночный стратег AxiTrader Стивен Иннз.

Также азиатские инвесторы реагируют за заявление Трампа о том, что США и Япония готовы подписать предварительное торговое соглашение.

Кроме того, внимание рынка направлено на сентябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Инвесторы и экономисты полагают, что Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Акции японской интернет-компании Rakuten дорожают на 6%, оператора связи SoftBank - дешевеют на 3%.

Цена бумаг китайского автопроизводителя Geely Automotive опускается на 3,1%, девелопера Hang Lung Property - на 2,4%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники LG Electronics снижается на 1,7%, тайваньской Foxconn - также на 1,7%.

Рыночная стоимость австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto уменьшается на 1,8%, BHP - на 1,4%.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник после рекордного за последние годы роста накануне, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК подешевели на $0,65 (0,94%) - до $68,37 за баррель. На торгах в понедельник цена подскочила на $8,8 (14,61%) и составляла на закрытие рекордные с конца мая $69,02 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,86 (1,37%), до $62,04 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $8,08 (14,68%), до $62,90 за баррель.

В минувшие выходные беспилотники атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, включая крупнейшей в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи.

Государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco ожидает частичного восстановления добычи в ближайшее время, однако возобновление работы на месторождении в полном объеме может случиться не ранее конца года, полагают аналитики Citigroup.

По словам источников, сейчас Aramco восстанавливает добычу на неактивных оффшорных месторождениях и задействует свои запасы нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов Rystad Energy, у страны хватит резервов для обеспечения экспортных поставок в течение 26 дней.

"Понимание того, как быстро удастся вернуть добычу на прежний уровень, изменилось, - говорит партнер Cornell Capital Энн Берри. - Поначалу казалось, что 100% мощностей можно будет восстановить относительно быстро, теперь же прогноз более консервативен".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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