Индекс МосБиржи готов обновить максимум - Алор Брокер

Потенциал роста "нефтянки" вполне может продолжиться реализовываться и во вторник, и в этом случае индекс МосБиржи обновит исторический максимум. Однако очень многое будет зависеть от нефти, сообщается в комментарии Алор Брокер. Технически нефть перекуплена, и уже многие начали фиксировать прибыль еще в понедельник

Российский рынок акций в понедельник вырос на 1,5% и по индексу МосБиржи закрылся менее чем в проценте от исторических вершин. Рынок вверх тащили бумаги нефтегазового сектора, отыгрывая взлет цен на нефть. Впрочем, отмечает аналитик Алексей Антонов, вчерашний рост акций можно назвать недостаточным по сравнению с 14-процентным удорожанием нефти.

"Потенциал роста "нефтянки" вполне может продолжиться реализовываться и во вторник, и в этом случае индекс МосБиржи обновит исторический максимум. Однако очень многое будет зависеть от нефти. Технически нефть перекуплена, и уже многие начали фиксировать прибыль еще в понедельник. Нарастает желание сыграть в небольшой "шорт". С другой стороны, если саудиты не смогут быстро восстановить мощности, то и 80 долларов за баррель - совсем не предел, учитывая, что вопрос о снятии санкций с Ирана теперь забыт.

Поэтому очень многое будет зависеть от новостей, в том числе и по вопросу будет ли Трамп распечатывать стратегические резервы страны", - указывается в комментарии Алор Брокер.