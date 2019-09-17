Cкорее всего, во вторник у рубля не хватит сил для продолжения роста - Алор Брокер

Скорее всего, во вторник у рубля вновь не хватит сил для продолжения роста, более вероятным выглядит небольшое ослабление российской валюты, говорится в комментарии Алор Брокер.

Сильная перекупленность рубля не дала ему в понедельник в полной мере отыграть взлет нефти. По итогам дня рубль в паре с долларом так и не смог закрепиться ниже отметки 64, что открыло бы дорогу на рост в район годовых максимумов 62,8, где имеет смысл задумываться о среднесрочных покупках доллара против рубля.

"Скорее всего, во вторник у рубля вновь не хватит сил для продолжения роста, более вероятным выглядит небольшое ослабление российской валюты. В том числе и потому, что повышаются риски того, что ФРС не пойдет на снижение ставки, поскольку рост цен на нефть неизбежно приведет к подъему инфляции в Штатах", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.