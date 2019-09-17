Индекс МосБиржи начнет торги нейтрально - ИК "Алго Капитал"

После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

Во вторник утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0,2-0,4%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего сильного прироста подешевели на 0,7%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 1,3%. Японский индекс Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного изменения.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Вместе с тем фьючерсы на нефть остаются относительно дорогими, что создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. В результате повышения в понедельник индекс МосБиржи сумел выйти вверх из состояния полуторанедельной консолидации, что представляется позитивным сигналом в пользу дальнейшего среднесрочного роста. Чуть позже в нем вполне вероятно тестирование близкого исторического максимума, расположенного несколько ниже отметки 2850 пунктов", - считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.