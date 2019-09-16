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16 сентября 2019 года 19:36

Рубль вечером укрепляется на фоне нефтяного скачка, сдерживают рост возросшие общемировые риски

Москва. 16 сентября. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне взлета нефтяных котировок из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. С другой стороны, возросшие общемировые риски из-за нестабильности на Ближнем Востоке сдерживают более активное повышение курса нацвалюты.

Курс доллара США составил 63,9825 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,4225 руб./EUR1, подешевев на 86 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 58 копеек - до 66,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на вечерних торгах; доллар торгуется чуть ниже 64 руб./$1 при том, что ранее он опускался заметно ниже этой отметки впервые с 1 августа. Участники рынка ожидают развития событий после того, как в минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейший в стране комплекс подготовки нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс.

В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки, то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и примерно 6% мирового производства. Это, в свою очередь, вызвало в понедельник утром повышение WTI и Brent на 11-20% - подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года. В течение всего дня колебания нефтяных котировок проходили вблизи уровней, достигнутых еще утром, в частности, рост ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составил 11,84% - до $67,35 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 11,04% - до $60,85 за баррель.

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Компания планирует опубликовать новые прогнозы относительно восстановления операций позднее в понедельник. Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты в Саудовской Аравии. "В связи с нападением на Саудовскую Аравию, которое может оказать влияние на цены на нефть, я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, если это потребуется, в объеме достаточном, чтобы хорошо обеспечивать рынки", - написал Трамп в "Твиттере". Он также заявил, что, хотя у США нет потребности в нефти и газе с Ближнего Востока, это не означает, что они не будут помогать своим союзникам в регионе. "Так как мы так преуспеваем в сфере энергетики в последние несколько лет (спасибо Вам, господин президент!)... нам не нужны нефть и газ с Ближнего Востока, на самом деле у нас там очень мало танкеров, но мы будем помогать нашим союзникам", - написал Трамп в Twitter.

Как сообщил "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, рубль не смог удержаться на утренних максимумах и немного сдал позиции, оставаясь, тем не менее, в умеренном плюсе, что связано с пересмотром рыночных ожиданий относительно возникшего на глобальном рынке дефицита нефти и сообщений СМИ, что Саудовская Аравия сможет быстро восстановить выпавшие мощности. "В целом к инвесторам приходит понимание того, что высокие цены на нефть долго не продержатся. Утром вышла слабая статистика по промышленному производству в Китае, что говорит о продолжающемся ослаблении темпов роста как минимум второй экономики в мире. Кроме того, на рынках растет уверенность, что на заседании ФРС, которое начнется уже завтра, будет наблюдаться мягкая риторика, что само по себе акцентирует внимание на рисках того, что экономика США может пойти по пути рецессии. На этом фоне мы видим ослабление темпов повышения рубля, хотя надо отметить, что, несмотря на большую волатильность, объемы торгов на внутреннем валютном рынке не очень большие. Это также обусловлено ожиданиями результатов заседания ФРС", - отметил Союнов.

"Рост котировок нефти обещает приток валютной выручки, но корреляция цены актива с курсом рубля существенно снизилась в последнее время. Более сильное влияние на рубль оказывает реализация бюджетного правила и политика ведущих центральных банков. Соответственно, чем выше цена нефти, тем больше объем будущих покупок валюты. Высокая доходность рубля остается долгосрочным фактором его привлекательности на фоне отрицательных ставок в Европе и незначительной реальной доходности доллара. Поэтому дорожающая нефть укрепляет рубль, но укрепление это не столь значительное, как это было в прошлые годы", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 сентября на 64,39 копейки, до 63,8272 руб./$1, и уменьшил курс евро на 86,12 копейки, до 70,6695 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 42,57 копейки по отношению к пятнице и составил 63,9049 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 35,99 копейки и составил 63,9672 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 917,863 млн, из которых $1 млрд 367,191 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 550,672 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 60 копеек по отношению к пятнице, до 70,767 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 67,71 копейки и составил 70,6572 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR767,56 млн, из которых EUR266,142 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR501,418 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов (1-6 месяцев) не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на уровне 7,09% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 7,18%, 7,26% и 7,33% годовых соответственно.

"Сегодня с уплаты страховых взносов стартовал очередной период обязательных платежей в бюджет. С учетом внушительного запаса ликвидности на корсчетах к утру понедельника сегодняшние платежи, вероятно, никак не отразятся на ставках МБК и даже не вынудят банки сокращать объем средств на недельных депозитах в ЦБ. Подготовку к основным налоговым платежам банки, по всей видимости, начнут ближе к концу текущей - в начале следующей недели, а до тех пор можно ожидать сохранения комфортной обстановки на денежном рынке", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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