Рынок акций РФ поднялся в район годовых максимумов за счет ралли нефти, обороты по Татнефти достигли рекорда

Москва. 16 сентября. Рынок акций РФ в понедельник поднялся в район годовых максимумов индексов за счет раллирующей нефти из-за двукратного падения добычи сырья в Саудовской Аравии после атак дронов на объекты нефтяной промышленности страны; лидерами роста ожидаемо выступили акции нефтяных компаний, причем оборот по бумагам "Татнефти" достиг исторического максимума.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2834,32 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1396,09 пункта (+2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,8%.

Доллар упал до 63,95 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,8%), "Татнефти" (+3,6% и +2,8% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3% и +1,4% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +1,6% "префы").

Акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,1%, до 102,06 рубля) упали к уровням почти месячной давности на фоне заметного скачка нефтяных цен, что может негативно сказаться на прибыльности компании, значительная часть расходов которой приходится на закупку авиационного топлива, отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Просели из-за отсечки на бирже реестра под дивиденды за второй квартал бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%, до 1000 рублей; дивиденды - 26,72 рубля на акцию).

Также подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,4% и -1,7% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%).

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии закрыты в связи с праздником - День почитания пожилых; китайский Shanghai Composite просел на 0,02%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,6-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 теряет 0,4%) - трейдеры оценивают информацию об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также очередные сигналы ухудшения ситуации в экономике Китая.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в минувшие выходные, что Китаю будет "очень сложно" добиться темпов роста ВВП на уровне 6% и более при нынешнем глобальном климате. Пекин нацелен на подъем экономики на 6-6,5% в этом году.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае замедлились в августе, вновь подтвердив, что экономика КНР продолжает ослабляться в условиях торговой войны с США. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,4% в годовом выражении после роста на 4,8% в июле, аналитики ожидали подъема показателя на 5,2%.

Темпы повышения розничных продаж в Китае в августе замедлились до 7,5% с июльских 7,6% и также оказались хуже прогноза (7,9%).

Нефть взлетела после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии в субботу, которые привели к потере примерно 6% мирового производства сырья; цена Brent находится на $7,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,46 за баррель (+12%), ноябрьская цена WTI - $60,97 за баррель (+11,3%); подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года.

В минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране.

Комплекс "Абкайк" в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий такого типа. К вечеру понедельника Саудовская Аравия планировала восстановить примерно треть объемов добычи, сниженной из-за инцидента.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена. "Иран провел беспрецедентную атаку на мировую систему энергоносителей", - написал Помпео в Twitter.

По словам старшего аналитика Альфа-банка Гельды Союнова, нефть в понедельник подскочила после повреждения установки подготовки нефти компании Saudi Aramco, мощность которой составляет 5,7 млн б/с - это сопоставимо с объемом суточной добычи "Роснефти" и является максимальным объемом выпадающих мощностей в истории нефтедобычи. Даже в ходе иранской революции 1978-1979 годов объем производства нефти снижался меньше - на 5,6 млн б/с. Представители компании Saudi Aramco должны сообщить детали причиненного ущерба, что позволит участникам рынка оценить последствия атаки на глобальный нефтяной рынок.

Вышедшая в Китае статистика оказалась хуже ожиданий, что увеличивает риски торможения темпов глобальной экономики. Учитывая, что ФРС пристально отслеживает внешние для экономики США риски, вышедшая статистика по КНР может в дальнейшем сказаться на ожиданиях итогов сентябрьского заседании Федрезерва. Рост цен на нефть стал основным драйвером для покупок в бумагах российских нефтегазовых компаний, однако данный рост не будет долгосрочным, и уже во вторник внимание инвесторов переключится на ФРС. Следует воспользоваться текущими ценовыми уровнями для начала формирования "длинных" позиций в долларе США, так как риски торможения глобальной экономики лишь усиливаются, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть к вечеру остается в существенном "плюсе" после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, геополитический фактор приобрел ключевое для рынков значение.

Рублевый индекс МосБиржи поднялся выше верхней границы краткосрочного "боковика" 2780-2820 пунктов, долларовый индикатор РТС обновил пик с июля и остановился на пороге 1400 пунктов. Основным техническим препятствием на пути дальнейшего повышения индикаторов может стать разве что необходимость в краткосрочной коррекции и близость годовых максимумов. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2820-2840 пунктов.

С фундаментальной точки зрения ситуация на мировых площадках после происшествий в Саудовской Аравии выглядит неоднозначной. С одной стороны, взлет нефтяных цен благоприятен для нефтегазового сектора, но с другой - негативен, например, для транспортного, а также для общей склонности к риску. Геополитический фактор, таким образом, скорее будет ограничивать повышение на фондовых площадках, но в случае серьезного конфликта США и Ирана может вызвать сильные продажи, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на отечественном рынке акций в понедельник развивалась вполне логично - взлет нефти на фоне атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии обеспечил рост котировок бумаг нефтяников. Параллельно с нефтью на глобальном рынке наблюдался всплеск спроса на защитные активы, так как США поспешили обвинить в случившемся Иран. Вместе с тем, акции "Аэрофлота" отправились на снижение. Негатива добавили новости о том, что компания может закупить пару десятков Superjet 100, которые рассматриваются все больше в качестве неэффективных. Среди лидеров снижения оказалось много представителей электроэнергетики, которые в конце прошлой недели смотрелись лучше рынка.

Президент США Трамп заявил о том, что США готовы действовать, но ждут предложений Саудовской Аравии. Учитывая обвинения в адрес Ирана, подобная риторика воспринимается на рынке в качестве повода для ожиданий атаки с вытекающими последствиями для безопасности во всем регионе. Saudi Aramco обещала восстановить треть потерянного объема уже к вечеру понедельника. Трамп также одобрил использование стратегических резервов, если потребуется обеспечить покрытие дефицита сырья. Основными клиентами Саудовской Аравии являются Китай, Индия и Индонезия, что предполагает резкий рост спроса на российские сорта нефти. Однако у Эр-Рияда есть свои резервные запасы, которые могут быть использованы для покрытия дефицита в течение 1-2 недель.

Подъем нефти с одновременным ростом спроса на российские поставки - это достаточно сильная комбинация обеспечения поддержки рынка акций РФ. Одновременно можно говорить о том, что в условиях повышения рисков поставок с Ближнего Востока позиции РФ, как поставщика энергоносителей, только усиливаются. Поэтому в ближайшее время не стоит ждать каких-либо сюрпризов в области ограничительных мер, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, новости из Саудовской Аравии оказали поддержку российским активам в краткосрочной перспективе, но будут иметь негативные последствия для развитых рынков и неоднозначные для развивающихся. В понедельник должна состояться встреча в Анкаре лидеров Ирана, России и Турции - саммит будет представлять особый интерес, поскольку Иран обвиняется в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты. В середине недели Москву посетит глава Госсовета КНР Ли Кэцян. В ближайшее время в центре внимания будут новости из Саудовской Аравии, но также ожидается много новостей от центробанков: в среду будет объявлено решение ФРС по ставке, а в четверг - решения регуляторов других стран, в том числе Банка Японии, Банка Англии и Резервного банка ЮАР. В пятницу в США произойдет одновременная экспирация четырех видов финансовых инструментов в США, что предвещает усиление глобальной волатильности, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+39,1% и +30,8% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+14,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+12,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+9,9%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+9,2%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+8,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+8%).

Подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-13,6%, до 4200 рублей), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,4%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,049 млрд рублей (из них 39,464 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти").