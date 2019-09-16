Цены евробондов РФ поднялись в понедельник вслед за UST на фоне возросшей нестабильности на Ближнем Востоке

Москва. 16 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли вслед за выросшими в цене US Treasuries на фоне подъема глобальных рисков после атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 17 базисных пунктов по отношению к закрытию 13 сентября - до 112,75% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов к закрытию пятницы и составила 2,88% годовых).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 8 базисных пунктов относительно итогов 13 сентября, составив 101,53% от номинала. Их доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 1,76% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 2 базисных пункта и составил 112 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 57 базисных пунктов - до 126,8% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,11% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 37 базисных пунктов, до 122,43% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,09% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 25 базисных пунктов, подорожав до 109,38% от номинала, что соответствует доходности 3,18% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 8 базисных пунктов, до 109,33% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,41% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 50 базисных пунктов, подорожав до 117,69% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 4,17% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 10 пунктов, до 106,56% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,285% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня продемонстрировали умеренный ценовой рост вслед за позитивной динамикой котировок американских казначейских обязательств, спрос на которые возрос после состоявшихся атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. События на Ближнем Востоке в целом привели к росту глобальных рисков, и, как следствие, инвесторы активизировали спрос на "защитные активы", каковыми традиционно выступают US Treasuries. Кроме того, эти события негативно сказались на валютах и активах стран - импортеров нефти, в то же время поддержку получили валюты и активы стран - экспортеров нефти, к числу которых относится и Россия. Причем пик роста нацвалюты пришелся на начало торгов, но уже ближе к вечеру рубль растерял большую часть утренних достижений, так как в целом события на Ближнем Востоке свидетельствуют о возросших рисках. Таким образом, опасения общемировой нестабильности накладывают определенный отпечаток и, соответственно, сдерживают покупателей рубля и российских активов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Окончательно расставить акценты относительно того, что хорошо и что плохо для мировых финансовых рынков в свете произошедших событий в Саудовской Аравии помогут итоги сегодняшних торгов в США. Мнения аналитиков сейчас разделились: есть те, кто считает, что Саудовская Аравия может довольно быстро восстановить добычу до прежних уровней и, тем самым, в короткие сроки закрыть негативные последствия атак, но есть также и те, кто полагает, что эти события будут еще долго отыгрываться инвесторами и в целом приведут к общемировому пересмотру рисков из-за возросшей нестабильности на Ближнем Востоке", - отметил Пшонковский.

В минувшую субботу произошли атаки беспилотников на крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране. НПЗ "Абкайк" в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий. Объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам в последние месяцы, однако последнее нападение, вероятно, нанесло наиболее серьезный ущерб. Кроме того, оно стало очередным напоминанием о том, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется и может поставить под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок.