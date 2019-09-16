.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ поднялись в понедельник вслед за UST на фоне возросшей нестабильности на Ближнем Востоке
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
Санкции в августе оказали сдержанное давление на курс рубля - ЦБ
Новые антироссийские санкции в августе оказали сдержанное давление на курс рубля, привели к его ослаблению не более чем на 0,5%, следует из сентябрьского доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (ДКП). "В начале августа снижение (валют стран с...
 
Правительство против усложнения подачи исков миноритариями
Правительство РФ выступило против ужесточения требований к миноритарным акционерам, которые пытаются взыскивать убытки компаний с их управленцев. Сейчас, чтобы подать иск к гендиректору, члену совета директоров или правлению - о взыскании убытков...
 
Минюст создаст портал правовой помощи
Министерство юстиции России прорабатывает вопрос создания Единого портала правового информирования и правового просвещения населения, сообщил замминистра юстиции России Денис Новак в ходе семинара-совещания в комитете Совета Федерации по...
 
16 сентября 2019 года 19:14

Цены евробондов РФ поднялись в понедельник вслед за UST на фоне возросшей нестабильности на Ближнем Востоке

Москва. 16 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно подросли вслед за выросшими в цене US Treasuries на фоне подъема глобальных рисков после атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 17 базисных пунктов по отношению к закрытию 13 сентября - до 112,75% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов к закрытию пятницы и составила 2,88% годовых).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 8 базисных пунктов относительно итогов 13 сентября, составив 101,53% от номинала. Их доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 1,76% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 2 базисных пункта и составил 112 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к пятнице на 57 базисных пунктов - до 126,8% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,11% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 37 базисных пунктов, до 122,43% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,09% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 25 базисных пунктов, подорожав до 109,38% от номинала, что соответствует доходности 3,18% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 8 базисных пунктов, до 109,33% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,41% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 50 базисных пунктов, подорожав до 117,69% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 4,17% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 10 пунктов, до 106,56% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,285% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня продемонстрировали умеренный ценовой рост вслед за позитивной динамикой котировок американских казначейских обязательств, спрос на которые возрос после состоявшихся атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. События на Ближнем Востоке в целом привели к росту глобальных рисков, и, как следствие, инвесторы активизировали спрос на "защитные активы", каковыми традиционно выступают US Treasuries. Кроме того, эти события негативно сказались на валютах и активах стран - импортеров нефти, в то же время поддержку получили валюты и активы стран - экспортеров нефти, к числу которых относится и Россия. Причем пик роста нацвалюты пришелся на начало торгов, но уже ближе к вечеру рубль растерял большую часть утренних достижений, так как в целом события на Ближнем Востоке свидетельствуют о возросших рисках. Таким образом, опасения общемировой нестабильности накладывают определенный отпечаток и, соответственно, сдерживают покупателей рубля и российских активов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Окончательно расставить акценты относительно того, что хорошо и что плохо для мировых финансовых рынков в свете произошедших событий в Саудовской Аравии помогут итоги сегодняшних торгов в США. Мнения аналитиков сейчас разделились: есть те, кто считает, что Саудовская Аравия может довольно быстро восстановить добычу до прежних уровней и, тем самым, в короткие сроки закрыть негативные последствия атак, но есть также и те, кто полагает, что эти события будут еще долго отыгрываться инвесторами и в целом приведут к общемировому пересмотру рисков из-за возросшей нестабильности на Ближнем Востоке", - отметил Пшонковский.

В минувшую субботу произошли атаки беспилотников на крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране. НПЗ "Абкайк" в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий. Объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам в последние месяцы, однако последнее нападение, вероятно, нанесло наиболее серьезный ущерб. Кроме того, оно стало очередным напоминанием о том, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется и может поставить под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 сентября 2019 года 11:55
В ближайшее время рубль останется в диапазоне 63,50-64,50/USD - РФПИ
Фактор повышенных цен на нефть и возможности для увеличения добычи и экспорта нефти из России - это причина, почему рубль может оставаться относительно стабилен в ближайшее время, говорится в комментарии РФПИ. "Риски умеренного снижения появятся лишь в случае усиления негативных тенденций в мире...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 11:07
Пара доллар/рубль до заседания Федрезерва останется вблизи отметки в 64 руб/долл. - Промсвязьбанк
До заседания Федрезерва ожидаем консолидацию пары доллар/рубль вблизи отметки в 64 руб/долл., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Итоги заседания, по мнению аналитика банка Михаила Поддубского, будут иметь большое значение для дальнейших перспектив рубля. "Вчерашний торговый день является...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 11:00
Цены на нефть могут долгосрочно закрепиться выше $60/bbl - "Нордеа Банк"
Возврат геополитической напряженности в ближневосточном регионе позволит ценам на нефть долгосрочно закрепиться выше $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки снова находятся выше отметки $68/bbl по Brent. В понедельник в первой половине дня цены на нефть корректировались...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 10:43
Xtellus Capital снизила рекомендацию для ADS HeadHunter до "держать"
(изменена редакция заголовка: не HHR, а HeadHunter; добавлен текст после 1-го абзаца) Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", снизила рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с "покупать" до "держать",...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 10:33
Ориентируемся во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр. - Промсвязьбанк
Учитывая повышенную неопределенность, аналитики Промсвязьбанка вынуждены ожидать сохранения геополитической премии в нефти, ориентируясь во вторник на удержание Brent в диапазоне 68-70 долл./барр., говорится в обзоре банка. "Причем видим риски ухода котировок, в случае повышения нервозности...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 10:21
Волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной - БКС
В ближайшие дни волатильность на нефтяном рынке может оставаться повышенной на фоне поисков виновников происшествия и оценки фактического ущерба и дальнейших перспектив, говорится в комментарии "БКС Брокер". Падение добычи в Саудовской Аравии на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки (б/с) из-за...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 10:20
Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов на фоне высоких цен на нефть
Москва. 17 сентября. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне скачка цен на нефть накануне из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 10:06
Xtellus Capital снизила рекомендацию для ADS HHR до "держать"
tellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", снизила рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter (HHR) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре Xtellus.    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:58
Утренние прогнозы: относительно высокие цены на нефть поддержат рынок акций во вторник
Нефть дешевеет после 15%-го рывка цен во вторник. Соответственно, и прогнозы на открытие рынка акций РФ предполагают консолидацию рынка на достигнутых уровнях. Эксперты рассчитывают на закрепление индекса МосБиржи в верхней половине диапазона 2800-2850 пунктов.    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:53
Рынок акций во вторник откроется повышением - ИК "Атон"
течественный рынок акций во вторник откроется повышением на 0,5%, сообщается в обзоре ИК "Атон".    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:47
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться
Москва. 17 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:44
Можно ждать нейтрального открытия торгов на рынке акций - "Открытие Брокер"
нешний фон нельзя назвать позитивным, но дорогая нефть продолжит поддерживать российский рынок акций и рубль. Вполне вероятно, что готовящийся пакет десятков проектов с Саудовской Аравией дополнится ещё и пунктами на поставку систем ПВО. Впрочем, к гражданскому рынку акций это прямого отношения не...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:39
Brent торгуется у $68,4 за баррель
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в понедельник. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует снижение во вторник. Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов во вторник.    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:36
Индекс МосБиржи готов обновить максимум - Алор Брокер
Потенциал роста "нефтянки" вполне может продолжиться реализовываться и во вторник, и в этом случае индекс МосБиржи обновит исторический максимум. Однако очень многое будет зависеть от нефти, сообщается в комментарии Алор Брокер. Технически нефть перекуплена, и уже многие начали фиксировать прибыль...    читать дальше
.
17 сентября 2019 года 09:30
Cкорее всего, во вторник у рубля не хватит сил для продолжения роста - Алор Брокер
Скорее всего, во вторник у рубля вновь не хватит сил для продолжения роста, более вероятным выглядит небольшое ослабление российской валюты, говорится в комментарии Алор Брокер. Сильная перекупленность рубля не дала ему в понедельник в полной мере отыграть взлет нефти. По итогам дня рубль в...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.