Нефть не оставила шансов фондовым "медведям" в понедельник - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок начал неделю уверенным ростом, чему способствовал позитивный внешний фон. Поводом к покупкам послужила динамика рынка энергоносителей, где, после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 10%, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. При этом ситуация на западных фондовых площадках поддерживала "медведей".

Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 0,5% и 0,4% соответственно. Проигнорировав снижение внешних фондовых площадок, к 18:00 мск индекс МосБиржи вырос на 1,2%, поднявшись в район 2825 пунктов. Лидерами торгов выступили акции нефтегазового сектора. Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, Лукойл и Новатэк прибавили более 3%. Хуже рынка торговались бумаги Аэрофлота и Распадской, упавшие на 3,9% и 1,7% соответственно. "Отметим, что индекс МосБиржи, после пробоя в первых числах сентября сопротивления на уровне 2780 пунктов, перешел в консолидацию над ним, что создало плацдарм для дальнейшей восходящей динамики, - отмечает Богдан Зварич. - Сегодня, благодаря поддержке рынка энергоносителей, произошел выход из этой консолидации, а индекс МосБиржи сделал еще один шаг к историческим максимумам, установленным в июне текущего года чуть ниже 2850 пунктов. В случае сохранения внешнего позитива, "быки" удержат инициативу в своих руках и попытаются уже в рамках этой недели подняться выше этого максимума".