Raiffeisenbank снизил рекомендацию для акций "Интер РАО" до "держать" в связи с ростом котировок

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Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с "покупать" до "держать" после роста котировок акций компании на 25% с июня этого года, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 5 рублей за штуку.

"Рост котировок был отчасти вызван слухами о рассмотрении компанией возможности покупки "Юнипро" (MOEX: UPRO) и предложением Минфина о распространении правила о 50%-ных дивидендных выплатах на дочерние компании госкомпаний, под которое может подпасть и "Интер РАО". На данной стадии эти сценарии (покупки "Юнипро" и удвоения дивидендов) слишком рано учитывать в прогнозах, однако вариант роста дивидендов кажется теперь более реалистичным, что может потенциально удвоить дивидендую доходность до уровня более 9% за 2019 год. По нашему мнению, сделка по покупке "Юнипро" возможна лишь при условии очень хорошей премии к рынку. Иначе Uniper (материнской компании) попросту не выгодно продавать доходный российский актив, который как раз ожидает увеличения свободного денежного потока после перезапуска блока N3 Березовской ГРЭС в следующем году, тем более учитывая, что рыночная цена "Юнипро" сейчас занижена из-за споров с "РусАлом" (MOEX: RUAL) ", - пишет Гарамита.

По его мнению, основные положительные триггеры для "Интер РАО" (как полагает эксперт, "возможные дивидендные изменения и любые сделки по слияниям и поглощениям, включая, как вариант, "Юнипро" и калиниградские активы") ожидаются в первом полугодии 2020 года ближе к публикации измененной стратегии компании. "Мы считаем, что компания является по-прежнему самой дешевой в секторе по мультипликатору EV/EBITDA из-за неучтенной рынком подушки ликвидности на фоне низких дивидендов. Поэтому любое повышение дивидендов и инвестиции из денег, оцененных рынком в ноль, должно быть положительно для оценки акций компании. Теоретически, приобретение "Юнипро" из неоцененных денег могло бы добавить до трети к капитализации "Интер РАО", - говорится в отчете Raiffeisenbank.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Интер РАО", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 6,9 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 4,81 рубля за штуку.