Краткосрочный прогноз по курсу рубля - в диапазоне 63.5-65.5 за доллар - Sberbank Asset Management

В ближайшее время динамика российской валюты может быть волатильной, сообщается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. Настроения участников рынка, по мнению эксперта, подвластны решению ФРС США, развитию ситуации с нефтедобычей в Саудовской Аравии, а также общему риск-аппетиту на рынках. Краткосрочный прогноз по курсу рубля - в диапазоне 63.5-65.5.

Общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран остается основным фактором динамики российской валюты, отмечается в комментарии эксперта. Заметный рост аппетита к риску привел на прошлой неделе к ослаблению доллара к валютам EM. Индекс EMCI прибавил 0,7%. Поддерживаемый ростом цен на нефть рубль укрепился на 2,1%.