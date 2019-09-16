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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Краткосрочный прогноз по курсу рубля - в диапазоне 63.5-65.5 за доллар - Sberbank Asset Management
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16 сентября 2019 года 18:17

Краткосрочный прогноз по курсу рубля - в диапазоне 63.5-65.5 за доллар - Sberbank Asset Management

В ближайшее время динамика российской валюты может быть волатильной, сообщается в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. Настроения участников рынка, по мнению эксперта, подвластны решению ФРС США, развитию ситуации с нефтедобычей в Саудовской Аравии, а также общему риск-аппетиту на рынках. Краткосрочный прогноз по курсу рубля - в диапазоне 63.5-65.5.

Общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран остается основным фактором динамики российской валюты, отмечается в комментарии эксперта. Заметный рост аппетита к риску привел на прошлой неделе к ослаблению доллара к валютам EM. Индекс EMCI прибавил 0,7%. Поддерживаемый ростом цен на нефть рубль укрепился на 2,1%.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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