Котировки нефти не превысят отметку $67-68/барр. в течение недели - Sberbank Asset Management

Котировки нефти не превысят отметку $67-68/барр. в течение недели, а дальнейшая их динамика будет зависеть от масштаба последствий, которые Саудовская Аравия объявит в ближайшее время, сообщается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика.

На выходных произошла атака на месторождения и НПЗ Саудовской Аравии дронами. В результате суточная нефтедобыча сократилась вдвое, но представители страны заявили о быстром возобновлении добычи и восстановлении инфраструктуры.