Raiffeisenbank снизил рекомендацию для акций "Интер РАО" до "держать" в связи с ростом котировок

Raiffeisenbank понизил рекомендацию для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с "покупать" до "держать" после роста котировок акций компании на 25% с июня этого года, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная экспертом, осталась без изменения и составляет 5 рублей за штуку.