Коррекция на рынке государственных облигаций США может приостановиться перед заседанием ФРС - Julius Baer

Коррекция на рынке государственных облигаций может приостановиться перед заседанием ФРС США в эту среду, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы по-прежнему ожидаем, что рецессию удастся избежать, и продолжаем отдавать предпочтение кредитному риску в сравнении с риском дюрации, хотя частично переоцененность рынка казначейских бумаг США была скорректирована на прошлой неделе", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

Рынок госдолга США показал умеренно позитивную реакцию на события в Персидском заливе и рост котировок нефти. После значительной коррекции на прошедшей неделе, которая привела к повышению доходности по 10-летним казначейским бумагам с 1,55% в прошлый понедельник до 1,90% в прошлую пятницу, утром в этот понедельник мы отметили небольшой уход инвесторов в защитные активы. "Что касается ближайшего будущего, то еще неизвестно, воспримет ли рынок облигаций рост цен на нефть как драйвер инфляции - ставка по 5-летним инфляционным свопам сегодня поднялась до 2,08% с 1,94% неделей ранее - или же как дополнительный "налог" для потребителей, и, как следствие, предвестника рецессии. Многое будет зависеть от формулировок, которые выберет руководство ФРС США на пресс-конференции в предстоящую среду", - прогнозирует Маркус Алленшпах.