Рынок акций завершит день в "плюсе" - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций завершит день в "плюсе", так как рост котировок нефти с одновременным ростом спроса на российские поставки - это достаточно сильная комбинация обеспечения поддержки, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Ситуация на отечественном рынке акций развивалась вполне логично. Взлёт котировок нефти на фоне атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии обеспечил рост котировок бумаг "нефтяников". Параллельно с нефтью на глобальном рынке наблюдался всплеск спроса на защитные активы, так как США поспешили обвинить в случившемся Иран.

Активность существенно возросла, к середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" достиг почти 33 млрд рублей.

"Российский рынок завершит день в "плюсе", так как рост котировок нефти с одновременным ростом спроса на российские поставки - это достаточно сильная комбинация обеспечения поддержки. Одновременно можно говорить о том, что в условиях повышения рисков поставок с Ближнего Востока позиции РФ, как поставщика энергоносителей, только усиливаются. Поэтому в ближайшее время не стоит ждать каких-либо сюрпризов в области ограничительных мер", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.